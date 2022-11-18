Кремль заявил, что есть смысл в переговорах с США по Украине
Переговоры с западными странами имеют смысл для урегулирования ситуации на Украине, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Предыдущий опыт работы с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому, безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом. Ибо директивы, которые поступают оттуда, весьма скрупулезно выполняются Киевом», — сказал он.
Ранее 18 ноября замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что России «просто не о чем говорить» с США по Украине из-за «радикально противоположных позиций». Дипломат указал, что если «украинская тема» возникает в том или ином виде, то «это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога и каких-то тем более переговоров не может быть».
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