Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
«РИА Новости» узнало о передаче разведкомплексов «Пенициллин» в зону СВО Политика, 08:24
ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по Донецку Политика, 08:23
Глава ЦРУ счел, что Россия не настроена на переговоры по Украине Политика, 08:16
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 08:08
Маск анонсировал «контрольный выстрел» в Twitter в скором времени Технологии и медиа, 08:06
Половина россиян поддержала постепенный запрет продажи сигарет Общество, 08:00
Шесть человек погибли после взрыва газа в жилом доме в Минске Общество, 07:58
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Reuters узнал о планах Goldman Sachs сократить тысячи сотрудников Бизнес, 07:48
В конгрессе призовут Минюст обвинить Трампа в мятеже при штурме Капитолия Политика, 07:26
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 07:05
Как будет работать чип, который Маск хочет вживить в мозг человека. Видео Технологии и медиа, 07:01
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 06:12
В Оренбургской области на дежурство заступил новый полк с «Авангардами» Политика, 06:05
Два подростка погибли при стрельбе возле школы в Техасе Общество, 05:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава ЦРУ счел, что Россия не настроена на переговоры по Украине

Глава ЦРУ Бернс: Россия не настроена на проведение переговоров по Украине

Россия не настроена проводить переговоры по Украине. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в интервью PBS.

«Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но в данном случае это требует серьезного подхода со стороны русских, чего, я думаю, мы не видим. По крайней мере, по нашей оценке, русские на данный момент не настроены серьезно на настоящие переговоры», — сказал он.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
ЦРУ Уильям Бернс Россия Украина переговоры
Материалы по теме
Зеленский заявил, что знает о предложениях начать переговоры с Россией
Политика
Глава МИД Австрии не поверил в скорые переговоры Москвы и Киева
Политика
Зеленский назвал условием для переговоров отступление к границам 1991 г.
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter