Глава ЦРУ Бернс: Россия не настроена на проведение переговоров по Украине

Глава ЦРУ счел, что Россия не настроена на переговоры по Украине

Россия не настроена проводить переговоры по Украине. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в интервью PBS.

«Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но в данном случае это требует серьезного подхода со стороны русских, чего, я думаю, мы не видим. По крайней мере, по нашей оценке, русские на данный момент не настроены серьезно на настоящие переговоры», — сказал он.

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