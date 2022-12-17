Глава ЦРУ счел, что Россия не настроена на переговоры по Украине
Глава ЦРУ Бернс: Россия не настроена на проведение переговоров по Украине
Россия не настроена проводить переговоры по Украине. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в интервью PBS.
«Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но в данном случае это требует серьезного подхода со стороны русских, чего, я думаю, мы не видим. По крайней мере, по нашей оценке, русские на данный момент не настроены серьезно на настоящие переговоры», — сказал он.
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