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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил о желании «как можно более скорых» переговоров по Украине

Глава евродипломатии Боррель: ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине «как можно скорее»
Чем быстрее стороны приступят к мирным переговорам по Украине, тем лучше будет для ЕС, заявил Боррель. Но такие переговоры просто так не начинаются: для этого необходимы условия, добавил глава европейской дипломатии
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Yves Herman / Reuters)

Евросоюз хотел бы, чтобы мирные переговоры по Украине начались «как можно скорее», но решать этот вопрос должно руководство страны, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Европарламента.

«Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше», — сказал Боррель.

В то же время он добавил, что мирные переговоры «не начинаются просто так: они начинаются, когда это позволяют условия».

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Переговоры российской и украинской делегаций, которые проходили почти с самого начала спецоперации, были заморожены в мае по инициативе Киева. С того времени Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но в то же время отмечала, что Украина отошла от договоренностей, достигнутых на очной встрече в Стамбуле.

По итогам этой встречи, которая прошла в конце марта, Киев передал Москве проект предложений по мирному договору, согласно которому он соглашался принять нейтральный статус, сообщал глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. Однако 13 сентября офис президента Украины опубликовал новый документ — проект рекомендаций по гарантиям безопасности для страны, подготовленный рабочей группой Ермака — Расмуссена. В документе перечисляются предлагаемые страны — гаранты, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия, а также указывается, что Украина не будет объявлять себя нейтральным государством и не будет отказываться от вступления в НАТО.

Россия же нейтральный статус Украины называла в качестве основного требования к гарантиям безопасности. В МИДе также подчеркивали, что действие этих гарантий должно распространяться не только на Украину, но и на европейские страны, а также Россию, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет безопасности других. Новый проект рекомендаций же по сути является прологом к третьей мировой войне, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Конечно, никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст. Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора)», — написал он в «Телеграме».

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