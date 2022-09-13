Боррель заявил о желании «как можно более скорых» переговоров по Украине
Евросоюз хотел бы, чтобы мирные переговоры по Украине начались «как можно скорее», но решать этот вопрос должно руководство страны, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Европарламента.
«Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше», — сказал Боррель.
В то же время он добавил, что мирные переговоры «не начинаются просто так: они начинаются, когда это позволяют условия».
Переговоры российской и украинской делегаций, которые проходили почти с самого начала спецоперации, были заморожены в мае по инициативе Киева. С того времени Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но в то же время отмечала, что Украина отошла от договоренностей, достигнутых на очной встрече в Стамбуле.
По итогам этой встречи, которая прошла в конце марта, Киев передал Москве проект предложений по мирному договору, согласно которому он соглашался принять нейтральный статус, сообщал глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. Однако 13 сентября офис президента Украины опубликовал новый документ — проект рекомендаций по гарантиям безопасности для страны, подготовленный рабочей группой Ермака — Расмуссена. В документе перечисляются предлагаемые страны — гаранты, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия, а также указывается, что Украина не будет объявлять себя нейтральным государством и не будет отказываться от вступления в НАТО.
Россия же нейтральный статус Украины называла в качестве основного требования к гарантиям безопасности. В МИДе также подчеркивали, что действие этих гарантий должно распространяться не только на Украину, но и на европейские страны, а также Россию, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет безопасности других. Новый проект рекомендаций же по сути является прологом к третьей мировой войне, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Конечно, никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст. Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора)», — написал он в «Телеграме».