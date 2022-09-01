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Путин назвал целью СВО ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине

Российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, не только защищают жителей Донбасса, но и защищают саму Россию, которой угрожает антироссийский анклав, подчеркнул Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Целью специальной военной операции является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока для школьников в Калининграде.

«На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию», — сказал он.

Глава государства считает, что это «заслуживает поддержки всего общества».

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В день начала военной операции на Украине, 24 февраля, Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, объясняя, что подразумевается под денацификацией, заявлял о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей».  Он также указывал на необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.

«Избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине», — напомнил глава государства во время выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта.

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24.02 — 24.08. Инфографика
Политика

В мае глава МИД России Сергей Лавров называл целью спецоперации обеспечение безопасности восточной Украины и России, указав на то, что российская сторона не требует, чтобы на Украине сменилась власть.

В конце июня Путин рассказал о конечной цели СВО. «Это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России», — подчеркнул он.

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Владимир Путин

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