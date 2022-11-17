Эрдоган заявил об отсутствии у США и России планов нанести ядерный удар

Владимир Путин отмечал, что для России в ядерном ударе нет никакого смысла, а в США указывали, что не наблюдают признаков подготовки Москвы к ядерному удару. Эрдоган подкрепил эти утверждения ссылкой на данные турецкой разведки

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Aditya Pradana Putra / Reuters)

Россия и США сейчас не планируют применять ядерное оружие, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после саммита G20 в Индонезии, передает Haberturk.

«Информация, которую я получил от своего руководителя разведки, заключается в том, что на данный момент ни одна из сторон не предпримет никаких попыток применения ядерного оружия», — сказал он.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, отвечая в интервью RTVI на вопросы о ядерном оружии, заявил, что Москве «пытаются вменить некие несуществующие намерения».

14 ноября в Анкаре, как писали Reuters и «Коммерсантъ», прошла встреча российской (ее возглавлял руководитель СВР Сергей Нарышкин) и американской делегаций. Кремль не стал комментировать содержание переговоров, Рябков заявил, что они состоялись по инициативе американской стороны. В Белом доме пояснили, что она была организована для поддержания «рутинных контактов». Источник Reuters утверждал, что американцы передали Нарышкину сообщение «о последствиях применения Россией ядерного оружия».

На Западе не исключали, что Россия может применить ядерное оружие, в том числе в боевых действиях на Украине. Владимир Путин заявил, что в ядерном ударе для России «нет никакого смысла». Однако ранее он предупредил, что тем странам, которые прибегают к «ядерному шантажу», стоит опасаться, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

Вашингтон предупредил Москву, что применения ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия, а также повлечет за собой решительный ответ Соединенных Штатов и их союзников. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что США, ЕС и НАТО дадут не ядерный, «но мощный ответ с военной стороны». В Госдепартаменте объявили, что не обнаружили признаков подготовки России к применению ядерного оружия, но Вашингтон «внимательно отслеживает» шаги Москвы в этой области.