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Генсек НАТО оценил риск применения Россией ядерного оружия

Генсек НАТО Столтенберг: риск применения Россией ядерного оружия есть, но он невелик
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press)

НАТО серьезно относится к риску применения Россией ядерного оружия на Украине, сообщил турецкому телеканалу NTV генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Риск применения Россией ядерного оружия на Украине невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно», — сказал он.

Генсек назвал поведение Москвы «безответственным и безрассудным» и выразил мнение, что ядерное оружие «изменит характер» боевых действий, но не принесет победы. По мнению Столтенберга, «ядерная позиция России не изменилась».

Другие представители стран Запада также указывали на существование риска применения Россией на Украине ядерного оружия. Москва, напротив, допускала размещение на Украине ядерного оружия НАТО или организацию провокаций с «грязной» бомбой, которая может содержать радиоактивные элементы. Киев это опровергал.

Президент Владимир Путин говорил, что для России «нет никакого смысла» в ядерном ударе — ни политического, ни военного. Однако ранее Путин указывал, что тем странам, которые прибегают к ядерному шантажу, стоит опасаться, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». При этом президент России назвал целью «возни вокруг возможного применения ядерного оружия» попытку убедить союзников Москвы и нейтральные страны в том, что им нужно присоединиться к тем, кто противостоит России.

Украинский лидер Владимир Зеленский указывал, что его стране не стоит бояться ядерной войны и России, а также «серьезно относиться к ультиматумам и давлению угрозой применения ядерного оружия».

Теги
НАТО Йенс Столтенберг ядерное оружие
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