В Белом доме назвали цель переговоров Нарышкина с главой ЦРУ

Белый дом: целью встречи глав ЦРУ и СВР Бернса и Нарышкина было поддержание каналов связи

Уильям Бернс (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Встречу директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным организовали для поддержания «рутинных контактов» между странами, заявил агентству Bloomberg координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Это было сделано для того, чтобы каналы коммуникации с Россией по вопросам, которые касаются безопасности обеих стран в будущем, оставались открытыми», — объяснил Кирби. Главной темой беседы он назвал стратегическую стабильность.

14 октября источник «Коммерсанта» сообщил о встрече делегаций России и США в Анкаре. Издание уточнило, что Москву представлял Нарышкин. Собеседник Reuters позже сказал, что с главой СВР встречался Бернс. По данным агентства, темой стали последствия возможного применения Россией ядерного оружия, но конфликт на Украине Бернс и Нарышкин не обсуждали. CNN в числе тем назвал судьбу задержанных в России американцев.

Турецкие власти не стали комментировать информацию о переговорах. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по содержанию беседы глав ЦРУ и СВР.