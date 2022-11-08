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Советник Байдена сообщил о контактах с Россией из-за риска ядерной войны

Салливан: Белый дом контактировал с Москвой, чтобы снизить риск применения ядерного оружия
WSJ ранее сообщила, что Салливан в последние месяцы вел переговоры с Ушаковым и Патрушевым. Комментируя статью, политик заявил, что «контакты на высоком уровне» были и касались снижения рисков применения ядерного оружия
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон в недавнем прошлом контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести [Москве] последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», — сказал политик.

Таким образом Салливан прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что он в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя статью WSJ, заявил, что в западных газетах публикуют много «уток», и предложил обратиться за разъяснениями в газету или в Белый дом.

Обсуждение возможного применения ядерного оружия на Украине продолжается уже более месяца — с момента, когда президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Объявляя о мобилизации, президент 21 сентября заявил, что Россию будут защищать «всеми имеющимися» средствами. Он пригрозил последствиями применения ядерного оружия всем, кто будет говорить о возможности его использования. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — подчеркнул глава государства.

Однако уже в конце октября президент указал, что России ядерный удар не нужен, смысла в нем нет. Целью «возни вокруг ядерных угроз» он назвал убеждение союзников России и нейтральных стран в том, что им нужно «вместе противостоять» Москве.

В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев 1 ноября заявил, что Запад толкает мир к глобальной войне с применением ядерного оружия и только «окончательная победа России» может гарантировать ее предотвращение. Он также пояснил, что целью Украины является возврат ранее принадлежавших ей территорий, «то есть отторжение их от России». Это является угрозой для существования страны и прямым поводом для применения п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, согласно которому Москва может применить ядерное оружие при подобной угрозе, указал Медведев.

Спустя сутки газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что высшее российское военное руководство недавно обсуждало вопросы о том, где и когда может быть применено такое оружие на Украине. Вместе с тем, отмечает издание, представители американской администрации признали, что не наблюдали каких-либо свидетельств того, что Россия перемещает ядерные вооружения или предпринимает тактические шаги для подготовки к удару.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл сообщения СМИ и заявления иностранных официальных лиц о возможности применения Россией ядерного оружия «целенаправленной накачкой». «Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке. И считаем ее весьма и весьма безответственной», — отметил Песков.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерное оружие Джейк Салливан США Джо Байден переговоры
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