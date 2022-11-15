Кремль словами «нечего сказать» ответил на вопрос о теме встречи в Анкаре

Сергей Нарышкин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Кремль не комментирует содержание переговоров, которые провели в Анкаре глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По содержанию этих переговоров нам нечего сказать», — сказал Песков.

14 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что делегации России и США встретились на переговорах в Анкаре. По данным издания, Россию представлял глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Позже Reuters со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что с российским коллегой встречался глава ЦРУ США Уильям Бернс.

Турецкие власти отказались комментировать данные о переговорах. При этом источники в национальных спецслужбах рассказали турецкому телеканалу NTV, что встреча Бернса и Нарышкина прошла в штаб-квартире Национальной разведки Турции в Анкаре. Песков днем 14 ноября говорил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Однако позже он заявил, что переговоры состоялись, уточнив, что их провели по инициативе США.

По данным Reuters, темой переговоров стали последствия возможного применения Россией ядерного оружия. Боевые действия на Украине Нарышкин и Бернс не обсуждали, добавил источник агентства. Телеканал CNN сообщал, что еще одной темой переговоров стала судьба задержанных в России граждан Соединенных Штатов.

Последний раз очные переговоры российской и американской сторон проходили 10 января в Женеве. Тогда обсуждались требования России к США по гарантиям безопасности. После начала боевых действий на Украине Россия и США не проводили очных переговоров.