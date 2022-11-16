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Лидеры G20 назвали недопустимым использование ядерного оружия

Заявление по итогам саммита G20: использование ядерного оружие недопустимо
В декларации, которую согласовали все участники саммита, отмечается существование разных мнений о конфликте на Украине — на таком пункте настояла Москва. В документе упоминаются климатические проблемы, энергетика и курсы валют
Фото: Agung Parameswara / Getty Images
Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Участники саммита G20 в Индонезии согласовали текст итоговой декларации, передает Reuters. В ней говорится о недопустимости угрозы использования ядерного оружия. Необходимо соблюдать международное право и поддерживать многосторонние отношения, обеспечивающие мир и стабильность, заявили лидеры G20.

Большинство представителей «Двадцатки» «решительно осудили» действия России на Украине, но в документе отмечается, что «есть и другие мнения» (на этом настояла российская сторона). Авторы декларации положительно оценили зерновую сделку, которую Россия и Украина летом заключили с Турцией и ООН.

«Группа двадцати» включает 19 стран — Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию — и Евросоюз в целом.

В документе затронута и тема климата: лидеры G20 подтвердили намерение стараться ограничить глобальное потепление и достичь глобальной углеродной нейтральности. Для этого необходимо сократить использование некоторых источников энергии, например угля. Подчеркивается также необходимость менять системы энергообеспечения стран — диверсифицировать поставки и усиливать энергетическую безопасность.

Еще один раздел декларации посвящен валютной политике стран. Участники саммита договорились, что будут избегать чрезмерной волатильности курсов. В документе отмечается, что курс «многих валют значительно изменился» в течение этого года.

По данным дипломатических источников Reuters, итоговое заявление одобрили все члены G20. После объявления о принятии совместной декларации Индонезия передала председательство в G20 Индии.

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Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Он завершил программу своего участия и улетел с Бали 15 ноября. Президент России Владимир Путин ехать на встречу отказался. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил решение необходимостью нахождения главы государства в России.

На саммите по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он перечислил условия «формулы мира» для Украины: энергетическая безопасность, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности страны, освобождение пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания конфликта. Лавров назвал условия Киева для начала переговоров нереалистичными и неадекватными ситуации.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
G20 ядерное оружие Украина саммит G20
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