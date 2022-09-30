США заявили, что не видят подготовки России к применению ядерного оружия

США внимательно отслеживают, предпринимает ли Россия какие-то шаги, из которых можно заключить, что она намеревается применить ядерное оружие, однако пока таких действий со стороны Москвы не замечено, заявил Блинкен

Энтони Блинкен (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США крайне серьезно относятся к заявлениям России о возможности применения ядерного оружия и готовятся к любому возможному сценарию, заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы относимся к данным заявлениям очень серьезно. Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие действия», — сказал Блинкен.

Однако Вашингтон готовится «к любому возможному сценарию», в том числе к тому, в котором Москва может применить ядерное оружие, продолжил госсекретарь. «Мы рассматриваем все угрозы со стороны России в адрес Украины предельно серьезно», — заявил он.

Президент Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, во время которого сообщил, что в России вводится частичная мобилизация и что страна поддержит итоги референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Тогда же Путин заявил, что США и Великобритания «прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России», в ход уже пошел и «ядерный шантаж». «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия», — сказал президент.

Он отметил, что Россия также располагает различными средствами поражения. «И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — подчеркнул Путин.