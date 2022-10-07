Байден заявил, что Путин «не шутит», говоря о ядерном оружии

Применение ядерного оружия приведет к Армагеддону, мир впервые сталкивается с такой угрозой со времен Карибского кризиса, заявил Байден. Он призвал всерьез отнестись к словам Путина, заявив, что «довольно хорошо» знает его

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой применения ядерного оружия, заявил журналистам президент США Джо Байден. Его слова приводит в своем Twitter корреспондент CNN в Белом доме Наташа Бертран.

«Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса перед нами стоит угроза применения ядерного оружия, если на самом деле ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается», — сказал он.

Карибский кризис — название политического, дипломатического и военного противостояния между США и СССР в октябре 1962 года. Его спровоцировало размещение Соединенными Штатами ядерного оружия на базе в Турции, а Москвой — на Кубе. Ситуацию удалось урегулировать путем разговора первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с президентом США Джоном Кеннеди.

Байден заявил, что «довольно хорошо» знает президента России Владимира Путина. «Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия», — считает президент США. Он подчеркнул, что его применение «не может не закончиться Армагеддоном».

«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди», — также сказал Байден (цитата по Reuters), добавив, что США ищут дипломатическое решение.

Российские власти ранее неоднократно исключали возможность использования на Украине ядерного или химического оружия. 21 сентября Путин, объявляя частичную мобилизацию, обвинил Запад в «ядерном шантаже» и стремлении добиться распада России «на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей». Он напомнил, что у России тоже есть ядерное оружие, подчеркнул, что страна готова использовать все средства для защиты, и призвал не считать это заявление блефом.

После этого США и их союзники усилили наблюдение за ядерными вооружениями России, а разведка НАТО предупредила о том, что Москва может провести ядерные испытания, писали La Repubbliса и The Times. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России. Министр обороны США Ллойд Остин осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны Москвы, но отметил, что не видит признаков готовности России использовать ядерное оружие на Украине.

В Кремле заявили, что Россия не желает участвовать в «упражнениях по ядерной риторике». Представитель президента Дмитрий Песков указывал, что условия применения Москвой ядерного оружия прописаны в доктрине, посвященной основам государственной политики в области ядерного сдерживания. Одно из них — угроза существованию государства. В МИД подчеркивают, что Россия привержена позиции о недопустимости войны между ядерными державами.