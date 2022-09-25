США пообещали России ответ в случае применения ядерного оружия

Если Россия применит ядерное оружие, США непременно ответят на это, заявил помощник президента Байдена Джейк Салливан

Джейк Салливан (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Вашингтон предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия и пообещал ответ, если это произойдет, заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC.

По его словам, о том, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями в случае применения ядерного оружия, высокопоставленные чиновники США уведомили своих российских коллег по приватной линии. Салливан отметил, что контакты между высоким руководством государств продолжаются.

«Мы, не колеблясь, можем публично заявить, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями в случае применения ядерного оружия, и США с союзниками ответят [на это] решительно», — сказал Салливан.

Объявляя частичную мобилизацию 21 сентября, президент Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО используют «ядерный шантаж» и допускают применение ядерного оружия против России. Путин напомнил, что Россия также обладает таким вооружением. «Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал он, предупредив тех, кто угрожает России ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

После этого в Вашингтоне заявили, что отслеживают «стратегическую конфигурацию» российских ядерных сил, но пока не видят причин для принятия мер по сдерживанию. Говоря об этом, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал заявление Путина «недопустимой риторикой для ядерной державы». Власти США, включая президента Джо Байдена, неоднократно предупреждали Москву о последствиях применения ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об условиях применения Москвой ядерного оружия, указал, что они прописаны в доктрине, посвященной основам государственной политики в области ядерного сдерживания. В частности, в перечне есть пункт о возможном применении ядерного оружия в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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До этого он заявлял, что любой исход спецоперации на Украине, «конечно, не повод для применения ядерного оружия». Путин также не раз заверял, что Россия никому не угрожает ядерным оружием.