Боррель пообещал военный ответ России при применении ядерного оружия
Ядерная атака со стороны России на Украине вызовет не ядерный, но мощный военный ответ стран ЕС, НАТО и США, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии в Брюгге Европейской дипломатической академии.
«Существует ядерная угроза. [Президент России Владимир] Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО — также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны», — сказал он, добавив, что такой ответ станет «уничтожительным» для российской армии.
США и их союзники усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда российский президент Путин объявил в стране частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России. По словам главы государства, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя, применяют «ядерный шантаж».
Путин подчеркнул, что Россия также обладает ядерным оружием. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил тогда президент.
Министр обороны США Ллойд Остин после этого осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны России. Тем не менее в Вашингтоне говорили, что пока не видят признаков готовности Москвы использовать ядерное оружие на Украине.