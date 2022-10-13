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Боррель пообещал военный ответ России при применении ядерного оружия

Глава дипломатии ЕС Боррель пообещал военный ответ России при применении ядерного оружия
Применение Россией ядерного оружия на Украине повлечет не ядерный, но мощный военный ответ западных стран, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, этот ответ станет «уничтожительным» для российской армии
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Yves Herman / Reuters)

Ядерная атака со стороны России на Украине вызовет не ядерный, но мощный военный ответ стран ЕС, НАТО и США, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии в Брюгге Европейской дипломатической академии.

«Существует ядерная угроза. [Президент России Владимир] Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО — также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны», — сказал он, добавив, что такой ответ станет «уничтожительным» для российской армии.

США и их союзники усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда российский президент Путин объявил в стране частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России. По словам главы государства, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя, применяют «ядерный шантаж».

Путин подчеркнул, что Россия также обладает ядерным оружием. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил тогда президент.

Министр обороны США Ллойд Остин после этого осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны России. Тем не менее в Вашингтоне говорили, что пока не видят признаков готовности Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

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Жозеп Боррель ядерное оружие Военная операция на Украине
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