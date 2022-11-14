Reuters сообщил о встрече главы ЦРУ «с российским коллегой» в Анкаре

Агентство сообщает, что на переговорах обсуждаются последствия применения ядерного оружия, но не варианты урегулирования конфликта на Украине. Журналист CNN сообщила, что Бернс встречается с Нарышкиным

Уильямс Бернс (Фото: ZUMA / ТАСС)

Глава ЦРУ США Уильямс Бернс прибыл в Анкару для встречи с российским коллегой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

«Бернс передает сообщение [американской стороны] о последствиях применения Россией ядерного оружия. <...> Бернс не обсуждает с российским коллегой боевые действия на Украине», — отмечает собеседник Reuters.

Имя «российского коллеги» не называется. Российскую Службу внешней разведки возглавляет Сергей Нарышкин.

Работающая в Белом доме и специализирующаяся на темах по национальной безопасности штатный журналист CNN Наташа Бертранд написала в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Бернс встречается в Анкаре с Нарышкиным.

«Директор ЦРУ <...> сегодня в Анкаре встречается с российским коллегой Сергеем Нарышкиным и обсуждает вопросы, связанные с находящимися в заключении [в России] американскими гражданами и ядерными рисками», написала Бертранд, ссылаясь на официального представителя Совета по нацбезопасности США.

Ее собеседник также подтвердил, что стороны не обсуждают вопросы урегулирования на Украине, по этой теме «не проводится никакого рода переговоров». «Он [Бернс] передает сообщение о последствиях использования Россией ядерного оружия, а также о рисках эскалации в стратегической стабильности», — цитирует Бертранд свой источник.

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