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Военная операция на Украине ,  
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Reuters сообщил о встрече главы ЦРУ «с российским коллегой» в Анкаре

Reuters: глава ЦРУ Бернс встретился с российским коллегой в Анкаре
Агентство сообщает, что на переговорах обсуждаются последствия применения ядерного оружия, но не варианты урегулирования конфликта на Украине. Журналист CNN сообщила, что Бернс встречается с Нарышкиным
Уильямс Бернс
Уильямс Бернс (Фото: ZUMA / ТАСС)

Глава ЦРУ США Уильямс Бернс прибыл в Анкару для встречи с российским коллегой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

«Бернс передает сообщение [американской стороны] о последствиях применения Россией ядерного оружия. <...> Бернс не обсуждает с российским коллегой боевые действия на Украине», — отмечает собеседник Reuters.

Имя «российского коллеги» не называется. Российскую Службу внешней разведки возглавляет Сергей Нарышкин.

Работающая в Белом доме и специализирующаяся на темах по национальной безопасности штатный журналист CNN Наташа Бертранд написала в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Бернс встречается в Анкаре с Нарышкиным.

«Директор ЦРУ <...> сегодня в Анкаре встречается с российским коллегой Сергеем Нарышкиным и обсуждает вопросы, связанные с находящимися в заключении [в России] американскими гражданами и ядерными рисками», написала Бертранд, ссылаясь на официального представителя Совета по нацбезопасности США.

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Ее собеседник также подтвердил, что стороны не обсуждают вопросы урегулирования на Украине, по этой теме «не проводится никакого рода переговоров». «Он [Бернс] передает сообщение о последствиях использования Россией ядерного оружия, а также о рисках эскалации в стратегической стабильности», — цитирует Бертранд свой источник.

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ЦРУ Уильям Бернс Турция переговоры разведка
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