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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко объяснил отправку войск на границу с Украиной угрозой от Польши

По словам Лукашенко, в Минске не могут допустить, чтобы «поляки окружили». Из-за этого вдоль западной и южной границ Белоруссии были размещены десять вооруженных подразделений
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусские вооруженные силы были размещены у западных и южных границ страны из-за опасений действий со стороны Польши. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит государственное агентство «БелТА».

«Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были», — сказал белорусский президент на встрече с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске.

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Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Он отметил, что Минск будет реагировать на «желание Польши получить Западную Украину». «Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», — добавил Лукашенко.

В мае в белорусских вооруженных силах прошла проверка сил реагирования: военные проверяли образцы вооружений, военной и специальной техники для осуществления «контрольного пробега в ходе совершения маршей различной протяженности». Воинские части и подразделения отрабатывали приведение в боевую готовность, совершение маршей в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач.

В белорусском Минобороны заверили, что такая проверка «не несет угрозы ни для европейского сообщества, ни для соседних стран», но она необходима для оценки готовности личного состава оперативно реагировать на возможное возникновение кризисных ситуаций, в том числе на незнакомой местности и в быстро меняющихся условиях. Первый этап проверки стартовал 4 мая, второй — 23 мая.

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26 мая Лукашенко объявил о создании в вооруженных силах нового оперативного командования — на южном, украинском направлении. Тогда белорусский лидер заявил, что Минск ожидает давления со стороны Польши, Литвы и Латвии, в частности с помощью дислоцированных там войск НАТО, а также за счет поддержания эскалации боевых действий на Украине. По словам Лукашенко, в рамках ротации вооруженных сил на юг Белоруссии были направлены «батальоны тактических групп и другие части».

На следующий день, 27 мая, глава Минобороны страны Виктор Хренин сообщил о намерении сформировать народное ополчение для «увеличения в разы» количества «защитников Родины».

Об угрозе со стороны Польши для западной Украины говорили и в России. Бежавший из страны в 2014 году бывший украинский президент Виктор Янукович выступил 27 мая с заявлением об опасности полного уничтожения государственности Украины из-за «ситуативного сближения [Киева] с Польшей», что «грозит ситуацией, когда Украина вынуждена будет пойти на фактическое слияние с ней». Причиной такого слияния, считает Янукович, может быть «угроза экономической несостоятельности [Украины] защищать суверенитет».

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

После распада Австро-Венгерской империи осенью 1918 года обострился конфликт между поляками и украинцами на территории Галиции (соответствует территориям современных Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областей Украины, а также югу Подкарпатского воеводства Польши). Бои шли между силами Польской Республики и Западно-Украинской Народной Республики, в том числе за Львов. В начале 1919 года в город была направлена миротворческая миссия Антанты, для того чтобы установить линию разграничения между воюющими сторонами и завершить конфликт. Она смогла добиться временного перемирия, однако позже военные действия возобновились. Активные столкновения начались в ноябре 1918 года и завершились летом 1919 года после вмешательства Румынии.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предположил 31 мая, что Польша уже начинает «захват» западных территорий Украины. «Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — сказал Патрушев, отметив, что у Запада есть «особые планы» на украинские территории.

В конце апреля директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявлял о разработке в Вашингтоне и Варшаве плана по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. Ссылаясь на «поступившие в Службу внешней разведки России сведения», Нарышкин рассказал, что США и Польша намерены установить над отдельными территориями Украины «плотный военно-политический контроль». Первым этапом реализации этого плана, по мнению главы СВР, станет ввод польских и других иностранных войск в западную часть Украины.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Александр Лукашенко Польша Украина угроза войска граница

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