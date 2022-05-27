Янукович предупредил о потере государственности Украиной

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 15:58
Захарова объяснила попадание Киссинджера в базу «Миротворца» Политика, 21:33
Пентагон не подтвердил сообщения о готовности США поставить РСЗО Украине Политика, 21:11
В Минстрое России создали спецдепартамент по восстановлению ЛНР и ДНР Бизнес, 21:11
«Тинькофф» с 28 мая временно перестанет открывать вклады в валюте Финансы, 21:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Надаль вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос» Спорт, 21:01
Янукович предупредил о потере государственности Украиной Политика, 20:58
Bloomberg узнал о возможности исключения нефтепровода «Дружба» из санкций Экономика, 20:41
«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов Спорт, 20:38
Новый минимум Ethereum и возрождение Terra. Главные новости недели Крипто, 20:35
Производитель косметики Wella ушел из России Бизнес, 20:32
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 20:30
Афганское сопротивление сообщило о возобновлении боев в Панджшере Политика, 20:24
Frank Media узнал об интересе Экспобанка к розничному бизнесу Ситибанка Бизнес, 20:11
Военная операция на Украине ,  
0 

Янукович предупредил о потере государственности Украиной

Виктор Янукович
Виктор Янукович (Фото: Павел Головкин / AP)

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил об опасности полного уничтожения государственности страны. Об этом бывший украинский президент, бежавший из страны в 2014 году, написал в статье, опубликованной на странице в Facebook (соцсеть принадлежат Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) его пресс-секретаря Юрия Кирасира.

«Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», — написал Янукович.

По его мнению, «нынешнее ситуативное сближение [Киева] с Польшей грозит ситуацией, когда Украина вынуждена будет пойти на фактическое слияние с ней».

Материал дополняется

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина государство суверенитет Виктор Янукович
Материалы по теме
Суд разрешил арестовать Януковича за соглашение по флоту России в Крыму
Политика
Янукович сообщил об отвергнутом Зеленским плане урегулирования в Донбассе
Политика
Янукович «по-отечески» обратился к Зеленскому
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter