Виктор Янукович (Фото: Павел Головкин / AP)

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил об опасности полного уничтожения государственности страны. Об этом бывший украинский президент, бежавший из страны в 2014 году, написал в статье, опубликованной на странице в Facebook (соцсеть принадлежат Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) его пресс-секретаря Юрия Кирасира.

«Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», — написал Янукович.

По его мнению, «нынешнее ситуативное сближение [Киева] с Польшей грозит ситуацией, когда Украина вынуждена будет пойти на фактическое слияние с ней».

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