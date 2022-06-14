В Белоруссии объявили о начале военных учений по обеспечению тыла
В Белоруссии с 14 по 16 июня пройдут командно-штабные учения, в них примут участие воинские части, органы военного управления и организации тылового обеспечения, сообщает Минобороны страны.
«Проведение мероприятий направлено на качественную подготовку подразделений и организаций тылового обеспечения к выполнению задач по предназначению в современных условиях складывающейся обстановки», — отметили в военном ведомстве.
Целями учений белорусское Минобороны назвало отработку слаженности органов тылового обеспечения в управлении силами и средствами, повышение обученности военных в сфере обеспечения устойчивой работы системы тылового обеспечения и тренировку личного состава и тыловых подразделений «в соответствии с предназначением в условиях динамично меняющейся обстановки».
Прошлые учения в Белоруссии прошли в мае. 4 мая в вооруженных силах страны началась внезапная проверка сил реагирования, во время которых воинские части и подразделения отрабатывали приведение в боевую готовность, совершение маршей в назначенные районы и другие задачи. Второй этап этих учений стартовал спустя шесть дней, третий — 23 мая. В начале июня белорусское Минобороны сообщило, что третий этап учений еще идет. Военные к тому моменту завершили выполнение задач на операционных направлениях и начали отрабатывать переброску на большие расстояния и создание группировки на одном из тактических направлений.
По словам министра обороны Виктора Хренина, проверка является «адекватной реакцией» на военные учения НАТО в Европе. По словам президента Александра Лукашенко, смысл проверки заключается в том, «чтоб мы неожиданно вывели части на случай войны».
При этом глава государства говорил, что учения белорусской армии не несут никому угрозы и «на Западе могут спать спокойно».