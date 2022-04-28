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Нарышкин заявил о планах Польши установить контроль над частью Украины

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что, по данным спецслужбы, США и Польша разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине, передает ТАСС.

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине», — цитирует агентство Нарышкина со ссылкой на пресс-бюро СВР.

Материал дополняется.

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