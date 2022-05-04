Белоруссия начала внезапную проверку Вооруженных сил

Проверку проходят силы реагирования белорусской армии. В Минске заверили, что маневры не несут угрозы ни для Европы, ни для соседних стран

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, говорится в сообщении Министерства обороны страны в Telegram.

В ходе проверки воинские части и подразделения отработают приведение в боевую готовность, совершение марша в назначенные районы, выполнение учебно-боевых задач.

«Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», — говорится в сообщении.

Проверка проводится для того, чтобы оценить готовность и способность личного состава оперативно реагировать на возможное возникновение кризисных ситуаций, уточнили в Минобороны.

Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомой местности и в быстро меняющихся внешних условиях. Силы, участвующие в проверке, продемонстрируют способность противостоять угрозам как на земле, так и в воздухе.

В ведомстве также уточнили, что в проверке будет участвовать значительное количество военной техники, поэтому на дорогах возможны заторы.

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Минобороны также опубликовало фотографии военной техники, выдвинувшейся на учения. На них видны в том числе БТР и БМП, двигающиеся по дорогам в дневное и ночное время.

В феврале на территории Белоруссии проводились совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022». В российском Минобороны поясняли, что маневры проводятся «в рамках проверки сил реагирования Союзного государства».

Военные отрабатывали мероприятия по усилению охраны госграницы и пресечению проникновения вооруженных группа боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсантов условного противника. В том числе отрабатывались действия по отражению нападения извне. Учения проводились с 10 по 20 февраля.

В конце апреля Польша предупредила о проведении военных учений у границ с Германией и Украиной. Варшава отметила, что в ряде приграничных воеводств будет наблюдаться интенсивное движение военной техники. Там подчеркнули, что учения пройдут в соответствии с программой на этот год. Маневры начались 1 мая и продлятся до 26 мая.