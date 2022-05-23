Белорусская армия начала новый этап проверки сил реагирования

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Вооруженные силы Белоруссии начали очередной этап проверки сил реагирования, передает пресс-служба Минобороны республики в Telegram.

«Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения», — говорится в сообщении.

В частности, белорусские военные будут проверять образцы вооружений, военной и специальной техники для осуществления «контрольного пробега в ходе совершения маршей различной протяженности».

Внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил Белоруссии началась 4 мая. Воинские части и подразделения отрабатывали приведение в боевую готовность, совершение маршей в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач. В белорусском Минобороны заверили, что такая проверка «не несет угрозы ни для европейского сообщества, ни для соседних стран».

В военном ведомстве объяснили, что проверка проводится для оценки готовности личного состава оперативно реагировать на возможное возникновение кризисных ситуаций в том числе на незнакомой местности и в быстро меняющихся условиях.

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Минобороны также опубликовало фотографии, на которых видны бронетранспортер и боевая машина пехоты на дневных и ночных учениях.