Белорусская армия начала новый этап проверки сил реагирования
Вооруженные силы Белоруссии начали очередной этап проверки сил реагирования, передает пресс-служба Минобороны республики в Telegram.
«Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения», — говорится в сообщении.
В частности, белорусские военные будут проверять образцы вооружений, военной и специальной техники для осуществления «контрольного пробега в ходе совершения маршей различной протяженности».
Внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил Белоруссии началась 4 мая. Воинские части и подразделения отрабатывали приведение в боевую готовность, совершение маршей в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач. В белорусском Минобороны заверили, что такая проверка «не несет угрозы ни для европейского сообщества, ни для соседних стран».
В военном ведомстве объяснили, что проверка проводится для оценки готовности личного состава оперативно реагировать на возможное возникновение кризисных ситуаций в том числе на незнакомой местности и в быстро меняющихся условиях.
Минобороны также опубликовало фотографии, на которых видны бронетранспортер и боевая машина пехоты на дневных и ночных учениях.