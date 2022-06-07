В Белоруссии начались тренировки по переводу с мирного на военное время

Занятия по боевой готовности ВС проводятся после призыва на военную службу и освоения призывниками начальной военной подготовки. В прошлый раз такие тренировки прошли в декабре 2021 года

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В армии Белоруссии начались занятия по боевой готовности, сообщается на сайте Минобороны республики. «Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2021/2022 учебном году», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что тренировки проводятся после призыва на военную службу и освоения призывниками начальной военной подготовки. Занятия состоят из «комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время».

Основными задачами являются поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение слаженности действий командующих, совершенствование навыков командиров, обучение личного состава в разных условиях военных действий.

В последний раз такие тренировки в белорусских ВС прошли в декабре прошлого года. Ранее в Минобороны сообщали, что всего планируется призвать на военную службу около 10 тыс. человек, а для прохождения службы в резерве — порядка 200.

В начале мая в белорусских ВС началась внезапная проверка сил реагирования «с целью оценки готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций». Она не несет никакой угрозы для европейских стран, заверили в Минобороны. Позднее начальник Генерального штаба ВС генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что силы специальных операций развернуты на трех направлениях из-за учений НАТО на территории европейских стран и украинской военной группировки на южном направлении.