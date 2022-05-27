В Белоруссии создадут народное ополчение

По словам главы оборонного ведомства Виктора Хренина, в стране для этого достаточно и людей, и вооружений. Властям еще потребуется согласовать технические вопросы и ввести определение народного ополчения в законодательство

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Власти Белоруссии намерены сформировать в стране народное ополчение. Об этом заявил журналистам белорусский министр обороны Виктор Хренин.

«На вчерашнем совещании в рамках корректирования вопросов уточнения развития вооруженных сил главнокомандующим была поставлена задача, в том числе, создать в стране народное ополчение. Этот вопрос, мы видим, действительно важен», — сказал министр во время ежегодного сбора «Военная безопасность и оборона государства».

По словам Хренина, в Белоруссии достаточно ресурсов для создания нового вида воинских формирований, и вопрос создания народного ополчения будет решен после законодательного оформления этой инициативы. «У нас есть для этого и люди, и вооружение. Нам необходимо решить отдельные вопросы, оформить это законодательно. Но самое главное, что мы должны понимать, — это то, что количество защитников нашей Родины увеличится в разы», — добавил министр.

11 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве заявил, что на его страну «готовилось нападение», и сказал, что привез с собой соответствующую карту. «Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям — четыре позиции, я сейчас покажу, карту привез — они бы атаковали наши войска, Белоруссии и России, которые были на учениях», — сказал Лукашенко.

5 мая в белорусском Генштабе заявили, что НАТО вдвое нарастило военный контингент в Восточной и Юго-Восточной Европе, а на основе частей вблизи границ Белоруссии и России в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки. По оценке Минска, на восточный фланг альянса была переброшена группировка численностью в 37,5 тыс. человек.

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Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович сообщил 22 мая о том, что на территорию Белоруссии заходят украинские диверсионно-разведывательные группы, а украинская сторона ведет «инженерное оборудование участков границы с Белоруссией», а также минирование и «осуществление завалов». Помимо этого он рассказал, что возросло число разведывательных полетов вдоль белорусской границы до шести-семи каждый день.

После этого белорусский президент Александр Лукашенко заявил о создании в вооруженных силах нового оперативного командования на южном направлении. Он пояснил, что Минск также ожидает давления со стороны Польши, Литвы и Латвии, в частности с помощью дислоцированных там войск НАТО, и за счет поддержания эскалации боевых действий на Украине. Лукашенко заявил, что ему предлагали создать новое оперативное командование на южном направлении еще в прошлом году, однако «меняющаяся ситуация подтолкнула Минск к мысли о том, что структуру необходимо создать немедленно».