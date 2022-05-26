В Белоруссии создадут оперативное командование на украинском направлении

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В белорусских вооруженных силах будет создано новое оперативное командование — на южном направлении, заявил президент Александр Лукашенко. Видео сообщения президента опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Он пояснил, что Минск ожидает давления со стороны Польши, Литвы и Латвии, в частности, с помощью дислоцированных там войск НАТО, а также за счет поддержания эскалации боевых действий на Украине. «К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт и мы не можем не уделять этому внимание», — сказал Лукашенко.

По его словам, ему предлагали создать новое оперативное командование на южном направлении еще в прошлом году, однако меняющаяся ситуация подтолкнула Минск к мысли о том, что структуру необходимо создать «немедленно».

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