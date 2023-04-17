До 25 лет. Самые строгие приговоры за государственную измену в России

Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в нежелательной организации. Кого еще за последние 20 лет приговаривали к длительным срокам заключения — в материале РБК

Мосгорсуд приговорил оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (внесен в реестр иностранных агентов) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и фейках об армии. Суд также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

Кара-Мурза находился под арестом с апреля 2022 года по обвинению по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России). Поводом стало выступление Кара-Мурзы в США 15 марта 2022 года перед членами палаты представителей штата Аризона. В день ареста Минюст включил его в список физлиц-иноагентов.

В июле 2022 года на Кара-Мурзу завели дело о деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК), а в октябре — о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Дело о нежелательной организации было связано с его работой на посту заместителя председателя «Открытой России» (организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность). Как госизмену квалифицировали три публичных выступления Кара-Мурзы с критикой российских властей — в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что, по его мнению, его преследуют за политические взгляды.