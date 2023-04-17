До 25 лет. Самые строгие приговоры за государственную измену в России
Мосгорсуд приговорил оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (внесен в реестр иностранных агентов) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и фейках об армии. Суд также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.
Кара-Мурза находился под арестом с апреля 2022 года по обвинению по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России). Поводом стало выступление Кара-Мурзы в США 15 марта 2022 года перед членами палаты представителей штата Аризона. В день ареста Минюст включил его в список физлиц-иноагентов.
В июле 2022 года на Кара-Мурзу завели дело о деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК), а в октябре — о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Дело о нежелательной организации было связано с его работой на посту заместителя председателя «Открытой России» (организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность). Как госизмену квалифицировали три публичных выступления Кара-Мурзы с критикой российских властей — в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне.
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что, по его мнению, его преследуют за политические взгляды.
Самые строгие приговоры по обвинению в госизмене
- В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по двум эпизодам дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и штрафу в 500 тыс. руб. По версии следствия, Сафронов сотрудничал с спецслужбами Чехии и Германии. Сафронов свою вину отрицал, считал, что уголовное преследование связано с журналистской работой, и в последнем слове назвал обвинения в свой адрес абсурдом.
Иван Сафронов
- В апреле 2022 года житель Севастополя Дмитрий Штыбликов получил 19 с половиной лет колонии и штраф в 200 тыс. руб. за госизмену. Его задержали в 2016 году по обвинению в планировании совершения диверсионных акций в Крыму.
- В 2021 году к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 1 млн руб. приговорили доцента Московского авиационного института Алексея Воробьева, специализировавшегося на разработке ракетных двигателей. Помимо госизмены ему также предъявили обвинение в контрабанде компонентов оружия.
- В 2019 году 22 года колонии строгого режима получил бывший начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов по обвинению в сотрудничестве с ФБР.
Статья 275 Уголовного кодекса России (государственная измена) предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет заключения. Суд может назначить больший срок в случае, если подсудимый обвинялся по нескольким эпизодам.
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В 2016 году сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимир Лапыгин был приговорен к семи годам колонии строгого режима за передачу информации Китаю.
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Также в 2016 году бывшего офицера ФСБ и сотрудника отдела внешних связей РПЦ Евгения Петрина приговорили к 12 годам колонии строгого режима за передачу американским спецслужбам стратегически важных данных.
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В 2015 году бывшего полковника Вооруженных сил России Теймураза Алиева приговорили к 18 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа в пользу Грузии.
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В 2012 году два профессора Балтийского государственного технического университета «Военмех» Святослав Бобышев и Евгений Афанасьев по делу о госизмене в пользу Китая получили 12 и 12 с половиной лет колонии строгого режима соответственно.
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В 2011 году осудили за госизмену бывшего полковника СВР Александра Потеева, заочно приговорив его к 25 годам за передачу США данных о группе российских агентов, в том числе об Анне Чапман.
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В 2006 году суд признал виновным в госизмене в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В 2010 году он был помилован Владимиром Путиным и передан Великобритании в рамках обмена.Сергей Скрипаль
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В 2004 году Московский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима сотрудника Института США и Канады Российской академии наук Игоря Сутягина. Его обвиняли в передаче США информации, содержащей гостайну.
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В том же 2004 году красноярского физика Валентина Данилова приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В июне 2005 года Верховный суд сократил ему срок на год — до 13 лет. Данилова обвиняли в госизмене в пользу Китая.
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В 2003 году суд Московского военного округа приговорил бывшего замначальника первого отдела управления контрразведки СВР Александра Запорожского к 18 годам заключения за госизмену и шпионаж в пользу США.
- В 2002 году Мосгорсуд заочно приговорил бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина к 15 годам лишения свободы за государственную измену в пользу США.