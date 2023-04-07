Пискарев: в Госдуму внесли поправки о пожизненном заключении за госизмену

В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену

В Думе также подготовили пакет поправок в статьи УК, связанные с терроризмом. Депутаты предлагают увеличить сроки лишения свободы за такие преступления

В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс, которыми предлагается установить пожизненное лишение свободы в качестве наказания за госизмену, сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Комитетом по безопасности и противодействию коррупции также подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие ужесточение наказания по статьям УК, связанным с терроризм.

Так, предлагается увеличить:

Максимальный срок за теракт — до 20 лет лишения свободы (сейчас ч.1 статьи 205 предусмотрено 15 лет)

Минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в террористическую деятельность (статья 205.1) — от семи лет лишения свободы (сейчас – от 5 лет, максимум – 15 лет)

Максимальное наказание за организацию и участие в террористическом сообществе (статья 205.4) — от 10 до 15 лет (сейчас — от 5 до 10 лет)

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