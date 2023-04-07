Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 16:12
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 21:13
Райффайзенбанк отказался от оформления новых зарплатных карт в России Финансы, 21:12
Минюст внес в реестр иноагентов Аркадия Бабченко Политика, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:07
В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену Политика, 21:02
Военная прокуратура попросила суд заблокировать Reddit Политика, 20:54
Семь игроков из системы клуба КХЛ сдали положительные тесты на допинг Спорт, 20:51
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Арестович призвал найти Украине способного победить коррупцию президента Политика, 20:29
В турецком клубе отреагировали на сообщения об интересе к Черчесову Спорт, 20:21
Байден продлил санкции против России Политика, 20:20
Spiegel узнал об идее топ-менеджера Porsche производить в России «Волгу» Бизнес, 20:18
Рост курсов доллара и евро 20:15
«Сбер» сообщил об 1 млн пользователей нейросети Kandinsky 2.1 Технологии и медиа, 20:01
В Ярославле и Череповце отменили концерты группы «Наив» Общество, 19:54
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену

Пискарев: в Госдуму внесли поправки о пожизненном заключении за госизмену
В Думе также подготовили пакет поправок в статьи УК, связанные с терроризмом. Депутаты предлагают увеличить сроки лишения свободы за такие преступления

В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс, которыми предлагается установить пожизненное лишение свободы в качестве наказания за госизмену, сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Комитетом по безопасности и противодействию коррупции также подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие ужесточение наказания по статьям УК, связанным с терроризм.

Так, предлагается увеличить:

  • Максимальный срок за теракт — до 20 лет лишения свободы (сейчас ч.1 статьи 205 предусмотрено 15 лет)
  • Минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в террористическую деятельность (статья 205.1) — от семи лет лишения свободы (сейчас – от 5 лет, максимум – 15 лет)
  • Максимальное наказание за организацию и участие в террористическом сообществе (статья 205.4) — от 10 до 15 лет (сейчас — от 5 до 10 лет)

Материал дополняется

Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter