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Офицеру ФСБ и сотруднику «Касперского» дали от 14 до 22 лет за госизмену
Бывший офицер ФСБ Сергей Михайлов и экс-сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов получили 22 года и 14 лет колонии по делу о госизмене. Суд признал их виновными в раскрытии оперативных сведений спецслужбам США
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Московский окружной военный суд приговорил бывшего начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера «Лаборатории Касперского», экс-оперативника управления специальных технических мероприятий ГУВД по Москве Руслана Стоянова к 22 и 14 годам строгого режима соответственно. Кроме того, Михайлов оштрафован на 400 тыс. руб., Стоянов — на 150 тыс. Штраф будет зачислен на счет ФСБ.

Михайлов также лишен звания полковника запаса и ордена «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (с мечами) и медали того же ордена II степени, Стоянов лишен звания майора милиции. Такое решение приняла тройка судей под руководством Владимира Маурина, передает корреспондент РБК из зала суда.​

Процесс по делу Михайлова и Стоянова шел в закрытом режиме, их уголовное дело засекречено. Судья во вторник, 26 февраля, огласил вводную и резолютивную части приговора. Публично правоохранительные органы и защитники обвиняемых не раскрывали и не комментировали фабулу дела.

Речь в деле идет о раскрытии американскому Федеральному бюро расследований способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, писал ранее «Коммерсант». По данным издания, Михайлов, его подчиненные и Стоянов получили за эту информацию $10 млн.

В ходе прений сторон гособвинитель запрашивал Михайлову и Стоянову по 20 лет строгого режима (это максимальный срок по статье о госизмене).

Бывшие хакеры и полицейские

Об арестах в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ стало известно в январе 2017 года, но фигуранты дела были арестованы двумя месяцами ранее. На тот момент речь шла о «получении сотрудником ЦИБа денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности». Михайлов, по сведениям источников РБК, был задержан во время коллегии ФСБ.

Стоянов через несколько месяцев после своего ареста передал через адвокатов открытое письмо, где рассказал об опасностях вербовки властями кибермошенников. «Суть сделки: государство получает доступ к технологиям и информации киберворов в обмен на разрешение безнаказанно воровать за рубежом», — рассказывал экс-сотрудник «Лаборатории Касперского», который до 2006 года служил в органах внутренних дел.

Всего в деле было четверо обвиняемых. Кроме Михайлова и Стоянова это предприниматель Георгий Фомченков, а также старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления ЦИБа Дмитрий Докучаев. Последний в прошлом был известен как хакер под никнеймом Forb: в этом качестве он дал интервью «Ведомостям» в 2004 году. Также Докучаев был редактором рубрики «Взлом» в журнале «Хакер». Работать на ФСБ Докучаев стал под угрозой уголовного преследования, рассказывали собеседники РБК.

Докучаев и Фомченков частично признали вину в госизмене. Они согласились, что передавали сведения зарубежным спецслужбам, однако утверждали, что «не осознавали криминального характера происходящего», рассказывали собеседники РБК. По мнению обвиняемых, передача оперативных данных должна была помочь бороться с киберпреступностью по всему миру. Дело в отношении Докучаева и Фомченкова пока не дошло до суда.

$10 млн за два диска

В обвинительном заключении по делу ЦИБа утверждается, что в 2011 году Михайлов передал в ФБР информацию об оперативно-разыскной деятельности по делу основателя Chronopay Павла Врублевского, писал в октябре «Коммерсант»​.

Согласно версии гособвинения, полковник Михайлов записал сведения, составляющие гостайну, на два диска и посредством Докучаева передал их Стоянову и Фомченкову, которые вывезли носители на Запад. Стоянов на ​международной конференции по кибербезопасности в Нью-Денвере (Канада) передал диск Кимберли Зенц, сотруднице американской компании I-Defence. Фомченков вывез другой диск в США. За эти данные офицерам обещали $10 млн. Однако, сколько они получили, неизвестно: денег у них не нашли, писало издание.

Бывший старший аналитик по киберугрозам I-Defence Кимберли Зенц давала письменные показания по делу офицеров ЦИБа. Она передала их через Александра Гусака, адвоката одного из обвиняемых, российские правоохранительные органы с ней не связывались, сообщала Зенц РБК. По ее словам, она не предлагала гонорар сотрудникам российских спецслужб, а также никогда не работала на зарубежные спецслужбы.

О связи дела о госизмене в ЦИБ с делом Врублевского стало известно вскоре после арестов в спецслужбе. В 2013 году Врублевскому вменяли организацию DDoS-атаки‎ на платежную систему Assist, которая была конкурентом Chronopay. В итоге в течение нескольких дней невозможно было оплатить электронные билеты на сайте основного клиента системы — «Аэрофлота». Врублевский называл причиной своего преследования «оговор со стороны Сергея Михайлова», с которым у него был «личностный конфликт», однако впоследствии изменил свою позицию. Врублевский получил 2,5 года колонии.

Михайлов и Докучаев принимали участие в оперативной работе по делу, Михайлов также выступал в суде по делу Врублевского в качестве свидетеля. Он подтвердил, что знаком с предпринимателем с 2007 года: Врублевский интересовал спецслужбы, поскольку «мог сплотить вокруг себя хакеров», пояснял сотрудник ФСБ. Техническую экспертизу по делу проводила «Лаборатория Касперского».

После выхода из колонии Врублевский заявлял «Коммерсанту», что еще в 2010 году уведомлял власти о подозрениях «по отношению к данной группе лиц в противоправной деятельности, которая могла быть квалифици​​рована как измена Родине».​

Последствия для ФСБ

В середине 2017 года в ЦИБе сменился руководитель: возглавлявший его с 2009 года Андрей Герасимов ушел на пенсию, ему на смену пришел Сергей Скороходов. ​Фактически вопрос отставки Герасимова был решен за несколько месяцев до его увольнения. Все это время он находился в отпуске, утверждали собеседники РБК.

На ходе дела могло сказаться то, что у ЦИБа была конкурирующая структура в составе ФСБ, рассказывали источники РБК. Это Центр защиты информации и специальной связи ФСБ. Функционал этих подразделений во многом совпадает, поясняли собеседники РБК.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: ФСБ, хакеры, ЦИБ ФСБ
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