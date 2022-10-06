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Госагентства сообщили об обвинении Кара-Мурзы в госизмене

ТАСС и RT: против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене
Кара-Мурза находится под арестом с апреля. Против него заведены дела о фейках в отношении армии и о «нежелательной организации»
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (включен в реестр физлиц-иноагентов) возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК), об этом сообщили источник RT и ТАСС. Наказание по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

По данным RT, следствие считает, что на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это, по словам источника RT, оппозиционер получал около $30 тыс. в месяц.

РБК обратился за комментарием к адвокату Кара-Мурзы Вадиму Прохорову и направил запрос в Следственный комитет России.

Кара-Мурза был задержан 11 апреля в Москве, когда выходил из дома. Его адвокат сообщил, что против него составили протокол о неповиновении сотруднику полиции и оставили в отделении на ночь. На следующий день его вновь арестовали за неповиновение сотрудникам полиции.

В том же месяце против оппозиционера завели дело по ст. 207.3 УК о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил, исполнении государственными органами своих полномочий. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. По этому делу Кара-Мурзу арестовали сначала 12 июня, позже срок продлили до 12 августа.

Как полагает следствие, Кара-Мурза в середине марта, находясь в парламенте американского штата Аризона, «распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию» о действиях российских военных на Украине, причинив «существенный вред» российским интересам.

В конце июля против политика также возбудили дело по ст. 284.1 УК о деятельности «нежелательной организации», сообщал его адвокат Вадим Прохоров.

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Кара-Мурза называл свое преследование мотивированным по политическим причинам. В день ареста Минюст включил его в список физлиц-иноагентов.

Владимир Кара-Мурза — экс-председатель Фонда Бориса Немцова за свободу, в 2015–2016 годах он занимал пост заместителя главы Партии народной свободы, с сентября 2019-го по февраль 2022-го политик вел передачу на «Эхе Москвы».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Анастасия Серова Анастасия Серова
Владимир Кара-Мурза госизмена уголовное дело оппозиция
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