Житель Севастополя получил больше 19 лет колонии по делу о диверсии

Подозреваемый был задержан в 2016 году по обвинению в планировании совершения диверсионных акций в Крыму. Позже он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Суд приговорил его по статье о госизмене

Дмитрий Штыбликов (Фото: memohrc.org)

Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова к девятнадцати с половинй годам колонии за госизмену, его сообщник, офицер Вооруженных сил России Александр Облога, получил 13 лет, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Облоге Александру Леонидовичу было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением воинского звания «старший лейтенант». Штыбликову Дмитрию Анатольевичу назначено 19 лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 200 тыс. руб.», — заявили в пресс-службе суда.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что оба были признаны виновными в работе на украинские спецслужбы.

Штыбликов и его сообщники Алексей Бессарабов и Владимир Дудка были задержаны российскими спецслужбами в ноябре 2016 года. Их подозревали в «планировании совершения диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым». Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных взрывные устройства «большой мощности», оружие, боеприпасы, средства специальной связи «и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий».

Российские спецслужбы считают их сотрудниками Главного управления разведки Украины (ГУР), однако организация отрицала это.

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В августе 2016 года задержали еще двух подозреваемых — жителя Крыма Андрея Захтея и сотрудника ГУР Евгения Панова. По данным ФСБ, в ночь на 8 августа украинские диверсанты предприняли несколько попыток прорыва в Крым, которые прикрывались «массированным обстрелом со стороны и сопредельного государства, и бронетехникой вооруженных сил Украины».

В декабре того же года Панов пожаловался в Следственный комитет, что его шесть дней пытали «предполагаемые сотрудники ФСБ». Спустя несколько дней на пытки пожаловался и Захтей.

В июле 2017 года Штыбликов и Захтей признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.