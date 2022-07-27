Против Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело о «нежелательной организации»

Против Кара-Мурзы возбудили дело о «нежелательной организации»

Уголовное дело против оппозиционного политика завели по ст. 284.1 УК о деятельности «нежелательной организации». Обвинение Кара-Мурзе пока не предъявлено

Владимир Кара-Мурза (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Против оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (включен в реестр физлиц-иноагентов) возбудили еще одно уголовное дело, сообщил его адвокат Вадим Прохоров на своей странице в Facebook (компания Meta, владелец соцсети, признана экстремистской и запрещена).

По его словам, дело завели по ст. 284.1 УК о деятельности «нежелательной организации». Кара-Мурзе пока не предъявили обвинение, постановление о возбуждении уголовного дела также пока не вручили.

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

В апреле против оппозиционера завели дело по ст. 207.3 УК о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС, исполнении государственными органами своих полномочий. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как полагает следствие, Кара-Мурза в середине марта, находясь в парламенте американского штата Аризона, «распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию» о действиях российских военных на Украине, причинив «существенный вред» российским интересам.

Кара-Мурза был задержан 11 апреля в Москве, когда выходил из дома. Его адвокат сообщил, что против него составили протокол о неповиновении сотруднику полиции и оставили в отделении на ночь. На следующий день его арестовали на 15 суток.

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Прохоров уточнял, что согласно протоколу Кара-Мурзу заключили под стражу за то, что он, увидев полицейских, «повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».

Кара-Мурза считает свое преследование мотивированным по политическим причинам. В день ареста Минюст включил его в список физлиц-иноагентов.

Владимир Кара-Мурза — экс-председатель Фонда Бориса Немцова за свободу, в 2015–2016 годах он занимал пост заместителя главы Партии народной свободы, с сентября 2019-го по февраль 2022-го политик вел передачу на «Эхе Москвы».