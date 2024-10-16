Зеленский дал Западу три месяца на принятие «плана победы»
Президент Украины Владимир Зеленский дал союзникам три месяца на принятие основных положений «плана победы», пишет Associated Press (AP).
Сегодня украинский лидер представил его в Верховной раде. «План победы» содержит пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», а также помощь в развитии экономики.
Зеленский представил западным чиновникам «план победы» во время своего визита в США в конце сентября и показал его руководству Великобритании, Германии, Италии и Франции. Как пишет AP, «пока никто не дал никаких указаний, что поддержит» эту инициативу, а «некоторые выразили обеспокоенность по поводу жестких сроков» принятия основных положений.
Союзники Украины также получили три тайных дополнения к «плану победы», которые не будут обнародованы, уточнил Зеленский. Он рассчитывает, что в случае поддержки Запада боевые действия закончатся не позднее 2025 года. Как уточнял телеканал «Суспільне», Киев намерен реализовать первые четыре пункта в октябре—декабре, а пятый — после завершения конфликта.
В Кремле сочли инициативу Зеленского «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков счел план «эфемерным».
Впервые о подготовке «плана победы» Зеленский заявил в конце августа 2024 года. Украинский лидер пообещал в первую очередь ознакомить с этой инициативой президента США Джо Байдена, а также кандидата на этот пост от Демократической партии Камалу Харрис и республиканца Дональда Трампа.
Украинская сторона также настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая содержит требование о выводе российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти регионы вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Москва отвергает подобный сценарий и призывает Киев учесть «реалии на земле».
В июне президент России Владимир Путин выдвигал свои условия для урегулирования конфликта, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. После вторжения ВСУ в Курскую область Путин назвал бесперспективными переговоры с украинской стороной.
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