 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский дал Западу три месяца на принятие «плана победы»

AP: Зеленский дал Западу три месяца на принятие «плана победы»
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский потребовал от союзников одобрить его «план победы» в ограниченный срок, что беспокоит западных лидеров, пишет AP. Кремль назвал стратегию Зеленского планом США по продолжению конфликта
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Андрей Нестеренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский дал союзникам три месяца на принятие основных положений «плана победы», пишет Associated Press (AP).

Сегодня украинский лидер представил его в Верховной раде. «План победы» содержит пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», а также помощь в развитии экономики.

Зеленский представил западным чиновникам «план победы» во время своего визита в США в конце сентября и показал его руководству Великобритании, Германии, Италии и Франции. Как пишет AP, «пока никто не дал никаких указаний, что поддержит» эту инициативу, а «некоторые выразили обеспокоенность по поводу жестких сроков» принятия основных положений.

Союзники Украины также получили три тайных дополнения к «плану победы», которые не будут обнародованы, уточнил Зеленский. Он рассчитывает, что в случае поддержки Запада боевые действия закончатся не позднее 2025 года. Как уточнял телеканал «Суспільне», Киев намерен реализовать первые четыре пункта в октябре—декабре, а пятый — после завершения конфликта.

В Кремле сочли инициативу Зеленского «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков счел план «эфемерным».

В Кремле назвали эфемерным «план победы» Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

Впервые о подготовке «плана победы» Зеленский заявил в конце августа 2024 года. Украинский лидер пообещал в первую очередь ознакомить с этой инициативой президента США Джо Байдена, а также кандидата на этот пост от Демократической партии Камалу Харрис и республиканца Дональда Трампа.

Украинская сторона также настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая содержит требование о выводе российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти регионы вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Москва отвергает подобный сценарий и призывает Киев учесть «реалии на земле».

В июне президент России Владимир Путин выдвигал свои условия для урегулирования конфликта, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. После вторжения ВСУ в Курскую область Путин назвал бесперспективными переговоры с украинской стороной.

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Почти половина россиян ожидают снижение благосостояния

Депутат Госдумы прокомментировал обвинения в покушении на Рамзана Кадырова

Татьяна Ким заявила, что Бакальчук готовит «незаконный пресс-тур» на сгоревший склад

Apple внезапно представила новый iPad mini

Дональд Трамп представил свою экономическую программу

Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу

Politico узнало, почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а не Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Военная операция на Украине Владимир Зеленский план срок урегулирование конфликта
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В Кремле назвали эфемерным «план победы» Зеленского
Политика
Зеленский представил в Раде «план победы»
Политика
Глава Евросовета пригласил Зеленского представить «план победы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 105,68 (+0,19) Инвестиции, 15 окт, 17:41 Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 97,01 (+0,91) Инвестиции, 15 окт, 17:41
Старейшему электродепо «Северное» московского метро исполнилось 90 летГород, 15:07
Собянин заявил о планах сделать программу реновации жилья постояннойНедвижимость, 15:05
Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в НинбоСпорт, 14:59
Главе управления цифровой трансформации ФСИН продлили арест на месяцОбщество, 14:58
ЦБ заявил о резком росте «небанковских» банков на рынке электронных денегФинансы, 14:58
Зеленский дал Западу три месяца на принятие «плана победы»Политика, 14:49
Производитель зефира «Жизель» остановил его выпуск на фоне жалоб в СетиОбщество, 14:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ВТБ спрогнозировали рост вкладов россиян до ₽56 трлн к концу годаФинансы, 14:42
Вяльбе ответила на вопрос об объединении в федерацию лыжных видов спортаСпорт, 14:41
От Индии до Бразилии: в чем причина провала «индийского Twitter»Отрасли, 14:40
Дуда объяснил отказ назначать послов тем, что кандидаты окончили МГИМОПолитика, 14:39
Мбаппе подаст иск о клевете из-за статей о причастности к изнасилованиюСпорт, 14:37
В США пятая команда отказалась играть против волейболистки-трансгендераСпорт, 14:36
Госдума начала рассматривать пакет законопроектов о миграцииПолитика, 14:32