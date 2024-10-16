Зеленский дал Западу три месяца на принятие «плана победы»

Зеленский потребовал от союзников одобрить его «план победы» в ограниченный срок, что беспокоит западных лидеров, пишет AP. Кремль назвал стратегию Зеленского планом США по продолжению конфликта

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Нестеренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский дал союзникам три месяца на принятие основных положений «плана победы», пишет Associated Press (AP).

Сегодня украинский лидер представил его в Верховной раде. «План победы» содержит пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», а также помощь в развитии экономики.

Зеленский представил западным чиновникам «план победы» во время своего визита в США в конце сентября и показал его руководству Великобритании, Германии, Италии и Франции. Как пишет AP, «пока никто не дал никаких указаний, что поддержит» эту инициативу, а «некоторые выразили обеспокоенность по поводу жестких сроков» принятия основных положений.

Союзники Украины также получили три тайных дополнения к «плану победы», которые не будут обнародованы, уточнил Зеленский. Он рассчитывает, что в случае поддержки Запада боевые действия закончатся не позднее 2025 года. Как уточнял телеканал «Суспільне», Киев намерен реализовать первые четыре пункта в октябре—декабре, а пятый — после завершения конфликта.

В Кремле сочли инициативу Зеленского «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков счел план «эфемерным».

Впервые о подготовке «плана победы» Зеленский заявил в конце августа 2024 года. Украинский лидер пообещал в первую очередь ознакомить с этой инициативой президента США Джо Байдена, а также кандидата на этот пост от Демократической партии Камалу Харрис и республиканца Дональда Трампа.

Украинская сторона также настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая содержит требование о выводе российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти регионы вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Москва отвергает подобный сценарий и призывает Киев учесть «реалии на земле».

В июне президент России Владимир Путин выдвигал свои условия для урегулирования конфликта, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. После вторжения ВСУ в Курскую область Путин назвал бесперспективными переговоры с украинской стороной.