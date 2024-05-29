Госдеп США не стал исключать применения американского оружия по России

США не меняли политику в отношении применения американского оружия по территории России, однако конечное решение по ведению боевых действий — за Украиной, заявили в Госдепе. Кремль предупреждал, что это может привести к эскалации

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Позиция США по использованию американских вооружений для ударов по российской территории (за исключением новых регионов) остается неизменной, однако конечное решение о том, как вести боевые действия с Россией, — за Украиной. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на онлайн-брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«У меня сегодня нет свежих новостей по вопросу об использовании американских вооружений для ударов по российской территории, — сказала она на онлайн-брифинге для журналистов. — Наша политика, как вы слышали, как заявляли мои коллеги в Вашингтоне, в том числе ранее сегодня, остается прежней. Американская политика не менялась», — сказала Смит.

По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные лица «ясно дали понять, что это в конечном счете война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном счете оставляем это в их руках».

На Западе в последние недели интенсивно обсуждают снятие ограничений для ВСУ на использование полученной техники. Это произошло на фоне продвижения российских войск в Харьковской области. Как писала The Wall Street Journal (WSJ) в середине мая, украинская делегация попросила американские власти не только снять ограничения на применение ракет, но и помочь с выбором целей.

С поддержкой такого решения выступили, в частности, экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В то же время Пентагон ранее неоднократно выступал против. «Мы ожидаем, что они продолжат применять предоставленные нами вооружения по целям внутри Украины», — сказал глава американского Минобороны Ллойд Остин на пресс-конференции 20 мая.

Россия осуждает военные поставки западных стран Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что предложения о необходимости разрешить Украине совершать удары по территории России предоставляемым Западом оружием являются «безответственной и опасной позицией». По его словам, никакие западные вооружения не способны переломить ситуацию, а лишь сделают «более тяжелой участь украинского народа».