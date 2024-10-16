 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В НАТО рассказали о ближайшей перспективе статуса Украины в альянсе

Сюжет
Военная операция на Украине
Военнослужащий 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Военнослужащий 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ (Фото: Дмитрий Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Североатлантический альянс пока не готов пригласить Украину вступить в объединение, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит на брифинге.

«Сейчас мы не находимся на том этапе, когда Североатлантический союз может говорить о направлении приглашения в краткосрочной перспективе», — сказала она.

Украина станет членом НАТО, так как находится «на необратимом пути» к этому, заверила Смит. Там готовы продолжать с «друзьями на Украине» переговоры о дальнейшем сближении с альянсом, подчеркнула представитель США.

Новый генсек НАТО раскрыл стратегию альянса по Украине
Политика
Марк Рютте

В НАТО неоднократно заявляли о планах принять Украину в альянс. Так, в июле на саммите объединения страны-члены объявили о «необратимом пути» Киева «к полной евроатлантической интеграции».

При этом для вступления в альянс должны быть соблюдены необходимые условия: США и Германия настаивают на том, что Киев не может присоединиться к НАТО, пока ведет боевые действия с Россией.

В среду, 16 октября, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна быть в состоянии и дальше воевать с Россией, чтобы в случае начала мирных переговоров вести их «с позиции силы». В этом, по его словам, заключается стратегия альянса по отношению к Киеву.

Москва против вступления Украины в НАТО. Отказ от этого стремления российский президент Владимир Путин назвал среди условий для начала мирных переговоров. Он не раз заявлял, что при размещении инфраструктуры НАТО у российских границ конфликт может только усугубиться.

Владимир Зеленский представил «план победы»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом

Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя

Apple внезапно представила новый iPad mini

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Альянс Украина присоединение переговоры
Материалы по теме
Рютте заявил, что России не запугать НАТО
Политика
Кремль назвал нелогичным говорить об угрозе для НАТО со стороны России
Политика
Экс-генсек НАТО назвал правильной попытку выстроить отношения с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 17:28
Молдаване потребовали открыть больше избирательных участков в РоссииОбщество, 19:40
Axiom Space и Prada представили скафандр для полетов на ЛунуМнение, 19:38
Супергол американца помог «Трактору» победить «Ак Барс»Спорт, 19:30
Владельцев «резиновых квартир» разрешат лишать свободы до шести летНедвижимость, 19:21
Первый партнерский форум «Рэйдикс» собрал лидеров российского ITОтрасли, 19:10
Опрошенные ЦБ аналитики снова ухудшили прогнозы по рублю и инфляцииФинансы, 19:05
В работе сервисов Apple произошел масштабный сбойТехнологии и медиа, 19:03
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В парке «Тайган» убитую львами сотрудницу назвали самой опытной и знающейОбщество, 19:02
В Росфинмониторинге заявили об эффективной работе антиотмывочной системыПолитика, 18:59
Председатель ПСБ назвал ключевое условие для экономики будущегоПресс-релиз, 18:55
Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше другихСпорт, 18:54
ЦБ оценил реальные ставки по «бесплатной» рассрочке в 60% годовыхФинансы, 18:48
ПСБ и Гознак будут совместно развивать проект «Карта жителя»Пресс-релиз, 18:44
На западе Украины женщины попытались перевернуть автобус военкомов. ВидеоОбщество, 18:43