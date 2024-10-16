В НАТО рассказали о ближайшей перспективе статуса Украины в альянсе
Североатлантический альянс пока не готов пригласить Украину вступить в объединение, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит на брифинге.
«Сейчас мы не находимся на том этапе, когда Североатлантический союз может говорить о направлении приглашения в краткосрочной перспективе», — сказала она.
Украина станет членом НАТО, так как находится «на необратимом пути» к этому, заверила Смит. Там готовы продолжать с «друзьями на Украине» переговоры о дальнейшем сближении с альянсом, подчеркнула представитель США.
В НАТО неоднократно заявляли о планах принять Украину в альянс. Так, в июле на саммите объединения страны-члены объявили о «необратимом пути» Киева «к полной евроатлантической интеграции».
При этом для вступления в альянс должны быть соблюдены необходимые условия: США и Германия настаивают на том, что Киев не может присоединиться к НАТО, пока ведет боевые действия с Россией.
В среду, 16 октября, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна быть в состоянии и дальше воевать с Россией, чтобы в случае начала мирных переговоров вести их «с позиции силы». В этом, по его словам, заключается стратегия альянса по отношению к Киеву.
Москва против вступления Украины в НАТО. Отказ от этого стремления российский президент Владимир Путин назвал среди условий для начала мирных переговоров. Он не раз заявлял, что при размещении инфраструктуры НАТО у российских границ конфликт может только усугубиться.
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