Зеленский заявил о пяти днях атак на оборону ВСУ в Курской области
Российские военные на протяжении пяти дней прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.
«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — написал он.
The New York Times (NYT) ранее сообщила со ссылкой на отчет экспертов группы DeepState, тесно взаимодействующей с украинской армией, что российские войска в последние дни активизировали усилия по вытеснению ВСУ из Курской области. В связи с этим для украинских военных на этом направлении сложилась «не очень хорошая ситуация», отметила газета.
Собеседник NYT рассказал, что российские контратаки «постоянно снижают политическое значение контролируемой Украиной территории» в Курской области, а украинские линии обороны «не очень хорошо держатся».
Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что Вооруженные силы России освободили около половины территории, которая была занята украинскими силами в Курской области.
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