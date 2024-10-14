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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о пяти днях атак на оборону ВСУ в Курской области

Зеленский: российские военные пятый день прорывают оборону ВСУ в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Fermin Torrano / Anadolu / Reuters
Фото: Fermin Torrano / Anadolu / Reuters

Российские военные на протяжении пяти дней прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — написал он.

The New York Times (NYT) ранее сообщила со ссылкой на отчет экспертов группы DeepState, тесно взаимодействующей с украинской армией, что российские войска в последние дни активизировали усилия по вытеснению ВСУ из Курской области. В связи с этим для украинских военных на этом направлении сложилась «не очень хорошая ситуация», отметила газета.

Зеленский заявил о попытках войск России оттеснить ВСУ в Курской области
Политика
Фото:IMAGO / Global Look Press

Собеседник NYT рассказал, что российские контратаки «постоянно снижают политическое значение контролируемой Украиной территории» в Курской области, а украинские линии обороны «не очень хорошо держатся».

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что Вооруженные силы России освободили около половины территории, которая была занята украинскими силами в Курской области.

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Владимир Зеленский Курская область ВСУ Россия Украина Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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