Зеленский: российские военные пятый день прорывают оборону ВСУ в Курской области

Зеленский заявил о пяти днях атак на оборону ВСУ в Курской области

Фото: Fermin Torrano / Anadolu / Reuters

Российские военные на протяжении пяти дней прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — написал он.

The New York Times (NYT) ранее сообщила со ссылкой на отчет экспертов группы DeepState, тесно взаимодействующей с украинской армией, что российские войска в последние дни активизировали усилия по вытеснению ВСУ из Курской области. В связи с этим для украинских военных на этом направлении сложилась «не очень хорошая ситуация», отметила газета.

Собеседник NYT рассказал, что российские контратаки «постоянно снижают политическое значение контролируемой Украиной территории» в Курской области, а украинские линии обороны «не очень хорошо держатся».

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что Вооруженные силы России освободили около половины территории, которая была занята украинскими силами в Курской области.