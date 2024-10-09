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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский нашел, кому показать свой план после отмены приезда Байдена

Зеленский отправится в турне по Европе с «планом победы»
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский встретится с Шольцем и Штайнмайером 11 октября, днем ранее у него запланирован визит в Париж. Он пообещал поделиться «планом победы» со всеми, кто «может помочь достичь его целей». Москва скептически относится к плану
Олаф Шольц и Владимир Зеленский
Олаф Шольц и Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский после отмены встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») все же встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщают Bild и Reuters. Зеленский прибудет в Берлин 11 октября, после встречи с Шольцем у него запланирована встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах пишет, что на встрече украинский президент представит немецкому канцлеру «план победы», который до этого он показал президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост американского лидера Камале Харрис и Дональду Трампу.

12 октября Зеленский должен был встретиться с Байденом, Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Встреча не состоится, поскольку американский президент отменил визит из-за надвигающегося на США урагана «Милтон», рассказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Также он сообщил, что в ближайшее время встретится с лидерами Франции, Великобритании и Италии, чтобы представить им «план победы», передает «Суспiльне». Источники телеканала в дипломатических кругах утверждают, что в Париж Зеленский отправится 10 октября.

Утром 11 октября украинского президента примет папа римский Франциск, пишет Bild со ссылкой на Ватикан. Зеленский, выступая в Хорватии, заявил, что «планом победы» после США Киев рассчитывает поделиться «со всеми, кто может помочь нам достичь его целей». «Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена. Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу», — сказал он.

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Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

The Times узнала о четырех из пяти пунктов плана: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции ВСУ в Курской области, запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Украине.

В Кремле сочли преждевременным анализ инициативы Зеленского, пока та официально не представлена, и пообещали добиться успеха в рамках военной операции независимо от заявлений Украины о плане. В июне президент Владимир Путин представил условия Москвы по урегулированию конфликта, среди них: признание республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, закрепленный отказ Украины от вступления в военные альянсы и снятие санкций.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский Олаф Шольц Франк-Вальтер Штайнмайер Эмманюэль Макрон Джо Байден Папа римский Германия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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политик, президент Франции
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