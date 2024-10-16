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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле назвали эфемерным «план победы» Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
В «план победы» Зеленского в том числе входит вступление в НАТО и в перспективе замена контингента США в Европе на бойцов ВСУ. Песков оценил его как «замаскированный план» США по продолжению конфликта
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского, видимо, представляет собой «замаскированный план» США по продолжению конфликта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Сегодня украинский президент представил свой «план победы» в Верховной раде.

«Наверное, когда уже будут СМИ опубликованы его заявления целиком, уже можно будет что-то говорить. Но в целом, вы знаете, уже столько недель ведется речь о неком эфемерном мирном плане… Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал «мирным планом», — сказал Песков.

По мнению Пескова, единственный реальный мирный план для Украины — осознание того факта, что политика, проводимая властями Украины, бесперспективна. Он призвал украинские власти «протрезветь» и осознать те причины, которые и привели к военному конфликту.

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Представленный сегодня украинском президентом «план победы» включает приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», помощь в развитии украинской экономики.

  • Документ также предусматривает, что украинские военные после окончания боевых действий смогут «использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы» и заменить контингент США, отметил президент Украины.

  • Зеленский также сказал, что план содержит «еще три секретных дополнения». Президент Украины рассчитывает, что в случае его поддержки боевые действия завершатся не позднее следующего года.

Власти России исключали завершение конфликта на условиях Украины, а также неоднократно критиковали представленную Зеленским ранее «формулу мира», которая в том числе подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. В Москве настаивают на урегулировании конфликта на своих условиях: признание в составе России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, вывод оттуда украинских войск, закрепленный отказ Украины от вступления в военные альянсы и снятие санкций.

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Владимир Зеленский Дмитрий Песков план победа Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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