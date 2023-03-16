CNN сообщил об обнаружении Россией обломков дрона MQ-9

Телеканал утверждает, что речь идет о мелких частях дрона и стекловолокна. Россия ранее заявляла о намерении найти обломки беспилотника, а в Вашингтоне выражали сомнение, что американская сторона сможет достать их

Дрон MQ-9 (Фото: John Moore / Getty Images)

Вашингтон считает, что российские силы могли обнаружить некоторые обломки их разведывательного дрона MQ-9, затопленного в Черном море, сообщает CNN со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника.

Он описал их как куски стекловолокна или маленькие обломки дрона. Телеканал ранее сообщил, что российские силы достигли места, где мог упасть беспилотник — в 70 милях (112,6 км) юго-западнее Крыма. О том, что российские военные обнаружили MQ-9 в 60 км от Севастополя, также писало местное издание ForPost со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. По его данным, они были на глубине 850-900 м, их нашел «подводный робот».

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

В аккаунте ВВС США в Европе и Африке в Twitter была опубликована карта, на которой было отмечено место падения дрона и его, как утверждает американская сторона, перехвата российским истребителем Су-27.

Фото: US European Command / Twitter

Секретарь Совбеза Николай Патрушев накануне заявил, что российские силы будут пытаться обнаружить остатки дрона в Черном море. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что технические возможности для этого есть.

В Вашингтоне при этом усомнились, что американская сторона сможет достать обломки своего беспилотника. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что в этом месте очень глубоко, но уточнил, что США предприняли меры, чтобы беспилотник не попал в чужие руки. Источники CNN сообщили, что Соединенные Штаты дистанционно стерли с него чувствительную информацию сразу после инцидента с Су-27.

14 марта Европейское командование ВС США сообщило, что американский беспилотник вел разведку над международными водами Черного моря, когда на его перехват направились два Су-27. США утверждали, что российский истребитель задел его винт и дрон пришлось затопить. Минобороны России заявило, что российский Су-27 не вступал в контакт с MQ-9 и не применял бортовое вооружение. Американский беспилотник, как указали в ведомстве, летел с выключенными транспондерами, его зафиксировали в районе Крымского полуострова, когда тот двигался в направлении границы России.

Вашингтон после этого вызвал посла России Анатолия Антонова и выразил протест в связи со случившимся. Антонов заявил, что Россия считает появление дрона провокацией. Как пояснял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия после начала военной операции объявила некоторые прибрежные районы имеющими ограниченный статус использования, США заявили, что соблюдать ограничения не будут.

15 марта также состоялись телефонные переговоры между главой Минобороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином. Вашингтон по их итогам заявил, что вооруженные силы США продолжат действовать везде, где это разрешено международным правом. Российский министр отметил, что полеты американских аппаратов близ Крыма создают предпосылки для эскалации в черноморской зоне.