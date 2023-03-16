CNN сообщил об обнаружении Россией обломков дрона MQ-9

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 16 мар, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 16 мар, 17:54
Суд впервые подтвердил право мобилизованного на гражданскую службу Политика, 00:39
Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера Финансы, 00:32
В США назвали российские ограничения полетов над Черным морем незаконными Политика, 00:20
Эксперты оценили падение спроса на аренду жилья в Крыму Недвижимость, 00:02
Компании увидели риски для SSJ из-за дефицита свечей зажигания Бизнес, 00:00
«Судьи, разуйте глаза». Главное о скандалах в играх «Зенита» и «Спартака» Спорт, 00:00
«Аэрофлот» и S7 ответили на данные об отказе Турции заправлять самолеты Бизнес, 16 мар, 23:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В чувашской деревне ввели карантин из-за двух заболевших сибирской язвой Общество, 16 мар, 23:53
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 16 мар, 23:45
Военкоматы в Марий Эл начали рассылать повестки Политика, 16 мар, 23:41
CNN сообщил об обнаружении Россией обломков дрона MQ-9 Политика, 16 мар, 23:36
Белый дом выступил против прекращения огня на Украине по предложению КНР Политика, 16 мар, 23:06
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 16 мар, 22:48
Адвокат назвал серьезной ситуацию со здоровьем Кара-Мурзы Политика, 16 мар, 22:48
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN сообщил об обнаружении Россией обломков дрона MQ-9

CNN: Россия обнаружила некоторые обломки американского дрона MQ-9 в Черном море
Телеканал утверждает, что речь идет о мелких частях дрона и стекловолокна. Россия ранее заявляла о намерении найти обломки беспилотника, а в Вашингтоне выражали сомнение, что американская сторона сможет достать их
Дрон&nbsp;MQ-9
Дрон MQ-9 (Фото: John Moore / Getty Images)

Вашингтон считает, что российские силы могли обнаружить некоторые обломки их разведывательного дрона MQ-9, затопленного в Черном море, сообщает CNN со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника.

Он описал их как куски стекловолокна или маленькие обломки дрона. Телеканал ранее сообщил, что российские силы достигли места, где мог упасть беспилотник — в 70 милях (112,6 км) юго-западнее Крыма. О том, что российские военные обнаружили MQ-9 в 60 км от Севастополя, также писало местное издание ForPost со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. По его данным, они были на глубине 850-900 м, их нашел «подводный робот».

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

В аккаунте ВВС США в Европе и Африке в Twitter была опубликована карта, на которой было отмечено место падения дрона и его, как утверждает американская сторона, перехвата российским истребителем Су-27.

Фото: US European Command / Twitter
Фото: US European Command / Twitter

Секретарь Совбеза Николай Патрушев накануне заявил, что российские силы будут пытаться обнаружить остатки дрона в Черном море. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что технические возможности для этого есть.

Читайте на РБК Pro
«Ненавижу понедельники»: как справиться с воскресной тревожностью
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
«Хотя бы их кормят ужином»: как теперь работают члены советов директоров
Почему замену Booking.com в России пока не нашли

В Вашингтоне при этом усомнились, что американская сторона сможет достать обломки своего беспилотника. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что в этом месте очень глубоко, но уточнил, что США предприняли меры, чтобы беспилотник не попал в чужие руки. Источники CNN сообщили, что Соединенные Штаты дистанционно стерли с него чувствительную информацию сразу после инцидента с Су-27.

14 марта Европейское командование ВС США сообщило, что американский беспилотник вел разведку над международными водами Черного моря, когда на его перехват направились два Су-27. США утверждали, что российский истребитель задел его винт и дрон пришлось затопить. Минобороны России заявило, что российский Су-27 не вступал в контакт с MQ-9 и не применял бортовое вооружение. Американский беспилотник, как указали в ведомстве, летел с выключенными транспондерами, его зафиксировали в районе Крымского полуострова, когда тот двигался в направлении границы России.



Вашингтон после этого вызвал посла России Анатолия Антонова и выразил протест в связи со случившимся. Антонов заявил, что Россия считает появление дрона провокацией. Как пояснял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия после начала военной операции объявила некоторые прибрежные районы имеющими ограниченный статус использования, США заявили, что соблюдать ограничения не будут.

15 марта также состоялись телефонные переговоры между главой Минобороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином. Вашингтон по их итогам заявил, что вооруженные силы США продолжат действовать везде, где это разрешено международным правом. Российский министр отметил, что полеты американских аппаратов близ Крыма создают предпосылки для эскалации в черноморской зоне.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Маргарита Овсянникова
дроны беспилотники Крым США Черное море
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Песков допустил, что обломки дрона США достанут из моря при необходимости
Политика
Маск отреагировал на крушение американского дрона восклицательным знаком
Политика
США опубликовали кадры сближения российского истребителя с их дроном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter