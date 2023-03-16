США опубликовали кадры сближения российского истребителя с их дроном

Инцидент с американским дроном и российскими Су-27 произошел утром 14 марта над Черным морем. США назвали его «небезопасным перехватом», Россия отвергала контакт истребителей с дроном, который упал из-за «резкого маневрирования»

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Европейское командование США показало видеозапись с дрона MQ-9 Reaper, который 14 марта упал после сближения с российским истребителем Су-27. Кадры размещены в Twitter.

«Два российских Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного летательного аппарата MQ-9 ВВС США, работавшим в международном пространстве над Черным морем», — говорится в сообщении.

Российское Минобороны сообщало, что дрон летал «с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции». Об этих границах были уведомлены все пользователи международного воздушного пространства, заявило ведомство.

Су-27, как сообщило Минобороны, не применяли вооружения и не вступали в контакт с дроном. Беспилотник совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — так описала ситуацию российская сторона.

После инцидента Вашингтон и Москва провели несколько разговоров на уровне представителей военных ведомств. Министр обороны Сергей Шойгу в беседе с американским коллегой Ллойдом Остином подчеркнул, что полеты беспилотников США вблизи Крыма носят «провокационный характер» и создают предпосылки для эскалации ситуации в Черноморской зоне. Остин заявил, что США «будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право».

Информацию об инциденте получили президенты обеих стран, но контакта по данному вопросу между ними не было. Помимо военных была задействована связь по дипломатической линии, уточнял Кремль. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что «не надо было там летать, кому не положено».

Москва сообщала, что попытается достать дрон со дна Черного моря. По данным CNN, США дистанционно удалили чувствительную для Вашингтона информацию с этого беспилотника.