Кирби: США приняли меры по защите дрона от попадания в чужие руки

США приняли меры по защите черноморского дрона от попадания в чужие руки

Соединенные Штаты не хотят, чтобы беспилотник, упавший в Черном море, заполучил кто-то, кроме них самих, заявил представитель Белого дома. О каких шагах идет речь, он не уточнил

Фото: Win McNamee / Getty Images North America

США приняли меры, чтобы затопленный в Черном море американский дрон не попал в чужие руки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби телеканалу CNN.

По его словам, Соединенные Штаты «предприняли шаги для защиты нашей собственности». «Очевидно, мы не хотим, чтобы кто-то, кроме нас, заполучил его», — подчеркнул Кирби.

По версии американских военных, накануне беспилотник MQ-9 Reaper столкнулся с российским Су-27 над Черным морем. По утверждению американских военных, самолет задел БПЛА, а перед этим сливал на него топливо. Министерство обороны России утверждает, что контакта российского истребителя с дроном не было. БПЛА из-за «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», объяснили там.

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника писала, что MQ-9 Reaper накануне утром вылетел с базы в Румынии для выполнения плановой миссии, вооружений на нем не было.

Reaper вел наблюдение приблизительно в 120 км к юго-западу от Крыма, когда его перехватили два российских истребителя.

В Минобороны утверждают, что дрон летел «с выключенными транспондерами». Ведомство обвинило США в нарушении «границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции».

Из-за инцидента в Госдепартамент был вызван посол России в США Анатолий Антонов. Он назвал инцидент провокацией и сообщил, что «категорически отверг все инсинуации американской стороны».