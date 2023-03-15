В Белом доме допустили, что США не смогут найти дрон в Черном море

Джон Кирби (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Упавший в Черном море американский беспилотник пока не нашли, заявил CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не уверен, что мы сможем его достать, ведь там, где он упал, в Черном море очень, очень глубокая вода», — сказал он. Сейчас в США решают, можно ли провести «мероприятия по извлечению» БПЛА.

Кирби добавил, что Вашингтон постарался «минимизировать разведывательную ценность» дрона для тех, кто может обнаружить его раньше, чем это сделают американцы.

14 марта европейское командование вооруженных сил США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Дрон вел наблюдение в международном воздушном пространстве над морем, на перехват были направлены два истребителя, один из которых задел винт БПЛА, утверждали военные. Командующий Джеймс Зекер рассказал, что дрон «выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него». Кирби заявлял, что США приняли меры, чтобы затопленный дрон не попал в чужие руки.

Минобороны России обвинило беспилотник в нарушении правил использования воздушного пространства в зоне военной операции. В ведомстве подчеркнули, что контакта российского истребителя с дроном не было.

Посла России в Вашингтон Анатолия Антонова после случившегося вызвали в Госдепартамент США. Дипломат назвал инцидент с дроном «настоящей провокацией» и заметил, что Москва предупреждала всех о зоне спецоперации.