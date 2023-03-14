США сообщили о столкновении российского Су-27 с дроном в Черном море

Как утверждают военные, беспилотник находился в международном воздушном пространстве, на перехват ему были направлены два российских Су-27. Один из них столкнулся с дроном, тот затонул

Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

По данным американских военных, инцидент произошел утром 14 марта. Как утверждает командование, беспилотник вел наблюдение в международном воздушном пространстве над Черным морем, ему на перехват были направлены два Су-27. Один из них задел винт беспилотника, американские военные были вынуждены затопить дрон и тот затонул в международных водах.

Как заявил командующий Джеймс Зекер, беспилотник «выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него». Он назвал небезопасными действия российских пилотов.

О произошедшем сообщили президенту США Джо Байдену, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg. Он назвал инцидент «небезопасным и безрассудным». Кирби сообщил также, что Госдепартамент намерен связаться с российской стороной по поводу произошедшего, передает The Hill. Он заявил, что США «продолжат полеты в международном воздушном пространстве и над международными водами, в том числе над Черным морем».

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РБК обратился за комментарием в Росавиацию. В ГУ МЧС по Крыму и в пресс-службе главы республики рекомендовали обратиться в Минобороны, РБК направил запрос в военное ведомство.

MQ-9 Reaper — ударный беспилотник, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems, он состоит на вооружении США и Великобритании. Дрон может развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов, он может нести около десяти ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух-поверхность».

В декабре в российском МИДе заявили, что Вашингтон виновен в «разрушении» отношений, а действия американских властей привели их «к точке невозврата», в том числе из-за санкций и военной поддержки Украины. На этом фоне Россия приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году. В Белом доме заявляли, что США не желают конфликта с Россией.