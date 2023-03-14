Посол России в США назвал провокацией полет дрона США над Черным морем

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что считает провокацией появление американского БПЛА над Черным морем.

По его словам, Россия не применяла оружие против беспилотника США.

Дипломат был вызван в Госдепартамент, после того как американские военные сообщили о перехвате американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем двумя российскими истребителями Су-27. По версии американской стороны, один из самолетов задел винт беспилотника, из-за чего он стал не управляемым и его пришлось затопить. В российском Минобороны утверждают, что истребители вооружение не применяли и с американским БПЛА «в контакт не вступали».

Материал дополняется