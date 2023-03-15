Россия попытается достать остатки упавшего в Черное море дрона США

Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно. Надеюсь, конечно, на успех», — сказал он.

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что технические возможности поднять обломки американского беспилотника есть.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что упавший в Черном море американский беспилотник пока не нашли.

Он усомнился, что дрон удастся достать, так как «там, где он упал, в Черном море очень, очень глубокая вода». Сейчас в США решают, можно ли провести «мероприятия по извлечению» БПЛА.

Кирби добавил, что Вашингтон постарался «минимизировать разведывательную ценность» дрона для тех, кто может обнаружить его раньше.

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