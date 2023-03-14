США вызвали посла России после инцидента с беспилотником над Черным морем

Анатолия Антонова вызвали в американский Госдеп после того, как США заявили о сбитом над Черным морем американском дроне. В Минобороны России отметили, что дрон нарушил воздушное пространство, однако вооружения к нему не применяли

Анатолий Антонов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдеп в связи с инцидентом с беспилотником над Черным морем, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, передает Reuters.

«Мы вызываем российского посла, ожидаем встречи позднее сегодня», — заявил он.

Ранее 14 марта Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что два российских Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Черным морем, после чего один из истребителей задел винт беспилотника. Из-за этого, утверждают в командовании, американские военные были вынуждены затопить дрон.

Как заявил командующий Джеймс Зекер, беспилотник «выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом и тот врезался в него». Он назвал небезопасными действия российских пилотов.

Об инциденте уже сообщили президенту США Джо Байдену, рассказал представитель Белого дома Джон Кирби. «Нередки случаи перехвата американских самолетов российскими над Черным морем. Но этот случай, очевидно, заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасно и непрофессионально все было сделано», — сказал он на брифинге.

MQ-9 Reaper — ударный беспилотник, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems, он стоит на вооружении США и Великобритании. Дрон может развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов, он способен нести около десяти ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух—поверхность».

Российское Минобороны после инцидента сообщило, что полет американского беспилотника «осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами».

При этом в министерстве подчеркнули, что российские истребители, поднятые на перехват цели, «бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования». «В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — указали в Минобороны.