CNN: США дистанционно удалили чувствительные данные с дрона в Черном море

CNN сообщил, что США дистанционно удалили данные с дрона в Черном море

Фото: John Moore / Getty Images

США дистанционно удалили чувствительную для Вашингтона информацию с беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море, чтобы помешать России получить секретные данные, передает CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, шаги по удалению программного обеспечения были предприняты сразу после «столкновения беспилотника с российскими истребителями».

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