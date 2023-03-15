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CNN сообщил, что США дистанционно удалили данные с дрона в Черном море
CNN: США дистанционно удалили чувствительные данные с дрона в Черном море
США дистанционно удалили чувствительную для Вашингтона информацию с беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море, чтобы помешать России получить секретные данные, передает CNN со ссылкой на источники.
По данным издания, шаги по удалению программного обеспечения были предприняты сразу после «столкновения беспилотника с российскими истребителями».
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