Минобороны сообщило, что дрон США летал возле Крыма с нарушениями

В министерстве заявили, что беспилотник летел с выключенными транспондерами. Российские истребители с дроном в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, указало Минобороны

MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

В районе Крымского полуострова утром 14 марта зафиксирован полет американского БПЛА в направлении государственной границы России, сообщило Минобороны.

Министерство отметило, что полет американского беспилотника «осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами».

При этом в министерстве подчеркнули, что российские истребители Су-27, поднятые на перехват цели, «бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования».

«В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — указали в Минобороны.

Ранее 14 марта Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что два российских Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Черным морем, после чего один из истребителей задел винт беспилотника. Из-за этого, утверждают в командовании, американские военные были вынуждены затопить дрон.

Как заявил командующий Джеймс Зекер, беспилотник «выполнял обычные операции, когда он был перехвачен российским самолетом, и тот врезался в него». Он назвал небезопасными действия российских пилотов.

Об инциденте уже сообщили президенту США Джо Байдену, рассказал представитель Белого дома Джон Кирби. «Нередки случаи перехвата американских самолетов российскими над Черным морем. Но этот случай, очевидно, заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасно и непрофессионально все было сделано», — сказал он на брифинге. По его словам, американские беспилотники «постоянно летают над этим воздушным пространством» и продолжат это делать. Он также отметил, что Пентагон пока не связывался с Минобороны России в связи с инцидентом.