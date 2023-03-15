Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

Минобороны России: Сергей Шойгу переговорил по телефону с главой Пентагона Остином

Сергей Шойгу (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, их инициировал Вашингтон. Пентагон сообщение по итогам переговоров пока не обнародовал.

Переговоры министров состоялись на следующий день после инцидента с американским разведывательным дроном MQ-9 над Черным морем.

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