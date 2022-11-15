Politico узнало о подготовке США основы для переговоров Украины и России

Генерал Милли «охотнее говорит то, что думает» о возможности решить конфликт на Украине дипломатией из-за приближения зимы, в Киеве его предложение восприняли негативно. Сторонники давления для переговоров пока не убедили Байдена

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Отношения властей Украины и США обострились из-за различных заявлений американских чиновников о возможности давления на Украину для организации мирных переговоров с Россией, пишет Politico со ссылкой на восемь информированных источников.

Один из собеседников газеты отметил, что Госдепартамент США закладывает основу для возможного диалога. Другой источник указал, что пока нет конкретных документов, площадок для планирования или стратегий для ведения переговоров между сторонами.

Вашингтон заверяет Киев, что вероятная пауза в боевых действиях зимой не означается необходимости проведения переговоров в ближайшее время, обещая вместе с этим не снижать поддержку. Один из официальных лиц США в беседе с Politico отметил, что вернуть территорию на левом берегу Днепра будет сложно для ВСУ, а значит «почему бы не начать говорить о [мирных переговорах], прежде чем» погибнет большое число людей.

Сторонники того, что наступление зимы является возможностью для дипломатического урегулирования конфликта, пока не переубедили президента Джо Байдена и его высокопоставленных приближенных, рассказали изданию три источника среди американских чиновников и два среди украинских.

В частности, приложить усилия для переговоров Москвы и Киева призывает глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Источники Politico указали, что иногда чиновники Белого дома говорят публично не то, что в частном порядке, а Милли «просто гораздо охотнее говорит то, что думает».

Милли ранее не раз предлагал прибегнуть к переговорам на этом этапе конфликта. Он счел, что зимой фронт стабилизируется, благодаря чему можно будет «воспользоваться моментом». Генерал подчеркивал: «Военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, поэтому необходимо обратиться к другим средствам». В Пентагоне полагают, что наступательные операции на Украине будут затруднены из-за наступления зимы. Милли настаивает, что Киев добился того, что мог ожидать до наступления зимы, теперь настало время закрепить достижения с помощью переговоров. Как писала The New York Times, подход Милли не нашел поддержки у Байдена и других чиновников администрации президента США.

В Киеве также не поддержали инициативу Милли. В телефонном разговоре с ним главком ВСУ Валерий Залужный пообещал, что украинские военные будут сражаться, пока есть силы, пока Россия не покинет «все захваченные территории», только после этого возможны переговоры. «Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений», — отметил Залужный. Украинский президент Владимир Зеленский также называл восстановление территориальной целостности среди условий для диалога. Он заверил, что Украина готова к переговорам с Россией, но только если та действительно готова к миру.

Власти России отмечают, что готовы к диалогу, однако Киев пока аналогичного желания не проявляет. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал октябре президент Владимир Путин. В МИДе отмечают, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

В Кремле говорили, что к середине ноября не фиксируют изменения позиции Киева по этому вопросу. Спецоперацию на Украине можно завершить после выполнения ее целей, либо достигнув эти цели путем переговоров, говорил представитель президента Дмитрий Песков. В феврале Путин называл целями операции «денацификацию» и демилитаризацию Украины, а также защиту населения Донбасса.

