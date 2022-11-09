Пентагон увидел сложности для масштабного наступления на Украине зимой

Проведение на Украине «крупномасштабных наступательных операций» будет осложнено в ближайшие зимние месяцы погодными условиями, интенсивность боевых действий снизится, считает заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он заявил об этом на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), передает ТАСС.

«В конечном счете россиянам и украинцам предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии», — добавил Кол.

Его спросили, вырастут ли после спада интенсивности конфликта шансы на начало переговоров России и Украины или только перегруппировку сил. Замминистра обороны США счел, что оба этих варианта развития событий не исключают друг друга: «Полагаю, что речь пойдет о какой-то комбинации этих двух [сценариев]». Кол также заверил, что США не станут принуждать Украину к переговорам с Россией, если украинские власти к этому не готовы.

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