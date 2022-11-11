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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил слова Байдена о пути решения конфликта на Украине

Песков: Россия может достичь целей на Украине переговорами, но это невозможно из-за Киева
Байден счел, что мира на Украине не достичь, пока в стране присутствуют войска России. Кремль в ответ допустил урегулирование ситуации через переговоры, но указал на нежелание диалога Киевом
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Спецоперацию России на Украине можно завершить после выполнения ее целей либо достигнув этих целей с помощью переговоров, заявил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Но мирные переговоры с учетом позиции украинской стороны невозможны», — подчеркнул Песков.

Так он оценил слова американского президента Джо Байдена, который усомнился, что конфликт на Украине получится решить до того, как российские войска будут выведены с Украины.

Аналогичное условие выдвигали и в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что диалог с Россией возможен в случае «восстановления территориальной целостности, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Украинский лидер не стал упоминать в этих условиях для диалога официальный запрет на переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Собеседники Politico рассказали, что на изменение подхода повлияли власти США, призвавшие показать готовность к дипломатическому решению конфликта. Зеленский затем заверил, что «не закрывал дверь» для переговоров. «Мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно будет готова к миру», — подчеркнул он.

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В конце февраля, после ввода российских войск на Украину, в миссии России при ООН указали: готовность Украине к «демилитаризации и денацификации» станет шагом к урегулированию ситуации. Спустя восемь месяцев, в начале ноября, МИД заверил, что предварительных условий у России нет.

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